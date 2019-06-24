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Дерзкие танцы и трюки на байке: Анна Седокова разрушила стереотипы о буднях молодых мам в новом клипе

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я выбрал вместо рекламы.
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Анна считает, чтопосле рождения ребенка нельзя ставит крест на собственной жизни

Фото: Пресс-служба
Певица выпустила новый клип на песню «ЯЖЕМАТЬ».

Певица и мать троих детей Анна Седокова, будучи эмоциональной и искренней в своих порывах и мыслях, громко заявила на всю Россию: становиться матерью не значит ставить крест на самой себе.

Анна с успехом совмещает работу и личную жизнь: успевает воспитывать 14-летнюю дочь Алину, 7-летнюю Монику и 2-летнего Гектора, выпускать новые песни и клипы, поддерживать связь с друзьями и подписчиками в Сети, сохраняя при этом энергию и запал на новые свершения. Разрушение общепринятых стереотипов о молодых матерях видно с первых секунд клипа: в смелом наряде Анна поет первые строки песни и танцует под переливами ультрафиолета.

«В женщине много разных граней, и для того, чтобы оставаться счастливой, все они должны быть реализованы. Я уверена, чтобы быть счастливой мамой, не нужно замыкаться в себе и отказываться от ярких красок жизни. И, скажу из личного опыта, это никто никогда не ценит. У меня был период, когда я в семейной жизни замкнулась, сидела дома и лишь готовила, но это не сработало. Этот период закончился для меня разводом и абсолютным отказом от себя и своей реализации», — говорит Седокова.

Она без труда лавирует между образами, становясь похожей то на американского тинейджера с яркими косичками, то на обычную мать с одним небольшим «но»: с коляской Седокова танцует на крыше машине, подвижно раскачивая своими неоновыми волосами. Анна не стесняется рушить привычные рамки: вскрывает бутылки шампанского среди колясок, катается на байке, который выполняет опасные виражи, сидит в машине с полураздетыми татуированными неформалами и, конечно, поет.

Однако посыл у яркого и заводного клипа вовсе не такой беспечный и легкомысленный, как может показаться на первый взгляд: по сценарию, в конце ролика Анне звонит ее ребенок, и она покидает съемочную площадку. Седокова как бы говорит, что рождение малыша — это важное событие в жизни любого человека, однако нельзя ставить крест на самой себе.

«Я не призываю поступать, как я. Я своим роликом лишь говорю, что нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совершенно не нужно…», — отмечает Анна.

Режиссурой занялся Алан Бадоев, который известен совместной работой с такими исполнителями, как Ани Лорак, Жанна Фриске, ВИА Гра, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Макс Барских, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и другие.

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Текст: пресс-служба, Эльмира Мустафина

Фото и видео: пресс-служба

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