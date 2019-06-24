Дерзкие танцы и трюки на байке: Анна Седокова разрушила стереотипы о буднях молодых мам в новом клипе

Певица и мать троих детей Анна Седокова, будучи эмоциональной и искренней в своих порывах и мыслях, громко заявила на всю Россию: становиться матерью не значит ставить крест на самой себе.

Анна с успехом совмещает работу и личную жизнь: успевает воспитывать 14-летнюю дочь Алину, 7-летнюю Монику и 2-летнего Гектора, выпускать новые песни и клипы, поддерживать связь с друзьями и подписчиками в Сети, сохраняя при этом энергию и запал на новые свершения. Разрушение общепринятых стереотипов о молодых матерях видно с первых секунд клипа: в смелом наряде Анна поет первые строки песни и танцует под переливами ультрафиолета.

«В женщине много разных граней, и для того, чтобы оставаться счастливой, все они должны быть реализованы. Я уверена, чтобы быть счастливой мамой, не нужно замыкаться в себе и отказываться от ярких красок жизни. И, скажу из личного опыта, это никто никогда не ценит. У меня был период, когда я в семейной жизни замкнулась, сидела дома и лишь готовила, но это не сработало. Этот период закончился для меня разводом и абсолютным отказом от себя и своей реализации», — говорит Седокова.