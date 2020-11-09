«Дерзкая и харизматичная»: Инна Маликова показала эффектный образ с яркой рубашкой и грубыми ботинками

Инна Маликова известна не только благодаря таланту, но и своим ярким вкусом в одежде — ей свойственна невероятная элегантность, а каждый ее образ — настоящее сообщение, емкое и эмоциональное.

На этот раз Инна представила своим подписчикам смелый комплект, в котором сочетает яркую рубашку, жакет, джинсы и грубые ботинки.

В подписи к посту певица рассуждает об информационном пресыщении:

«"Не читайте до обеда советских газет!" В последнее время придерживаюсь этой фразы из любимого фильма "Собачье сердце". Новости вокруг не перестают поражать, и особенно заголовки наших СМИ. Иногда кажется, куда ещее абсурднее, а нет, с каждым разом все круче)) Поэтому давно перестала читать многие порталы, лучше лишние 30 минут прогуляться на свежем воздухе. ☺️ Особенно сегодня, когда такое солнце! Всем чудесного дня, дорогие, и, конечно, отличной недели».