«Дерзкая и харизматичная»: Инна Маликова показала эффектный образ с яркой рубашкой и грубыми ботинками
Фото: www.instagram.com/innamalikova/?hl=ru
Инна Маликова известна не только благодаря таланту, но и своим ярким вкусом в одежде — ей свойственна невероятная элегантность, а каждый ее образ — настоящее сообщение, емкое и эмоциональное.
На этот раз Инна представила своим подписчикам смелый комплект, в котором сочетает яркую рубашку, жакет, джинсы и грубые ботинки.
В подписи к посту певица рассуждает об информационном пресыщении:
«"Не читайте до обеда советских газет!" В последнее время придерживаюсь этой фразы из любимого фильма "Собачье сердце". Новости вокруг не перестают поражать, и особенно заголовки наших СМИ. Иногда кажется, куда ещее абсурднее, а нет, с каждым разом все круче)) Поэтому давно перестала читать многие порталы, лучше лишние 30 минут прогуляться на свежем воздухе. ☺️ Особенно сегодня, когда такое солнце! Всем чудесного дня, дорогие, и, конечно, отличной недели».
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«Не читайте до обеда советских газет!» В последнее время придерживаюсь этой фразы из любимого фильма «Собачье сердце». Новости вокруг не перестают поражать 🙈 и особенно заголовки наших СМИ. Иногда кажется, куда ещё абсурднее, а нет, с каждым разом все круче)) Поэтому давно перестала читать многие порталы, лучше лишние 30 минут прогуляться на свежем воздухе. ☺️ Особенно сегодня, когда такое солнце! Всем чудесного дня, дорогие, и конечно отличной недели 💪🏼🥰
Подписчики поддержали свою любимицу и снова отметили ее умение создавать яркие и стильные сочетания:
«Согласна! Одни сплетни. Красотка», «Красоточка!!», «Хочу с вами на прогулку, Инночка», «Красивая, стильная», «Дерзкая такая и харизматичная!», «Очаровательная Инна!».
Фото и видео: Instagram Инны Маликовой
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