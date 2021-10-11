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Дерзкая брюнетка: Регина Тодоренко примерила новый образ, но не всем он пришелся по вкусу

31-летняя ведущая «Орла и решки» удивила свою многомиллионную аудиторию новой прической. Супруга Влада Топалова примерила на себя образ с ультракороткой стрижкой и темными волосами. Несмотря на то, что такой стиль сейчас очень актуален, далеко не всем понравился необычный внешний вид звезды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Регина Тодоренко в новом образе

Фото: @reginatodorenko/Instagram

Регина опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий, где она позирует с темно-коричневым париком на голове. Ведущая и певица также отметила, что чувствует себя в новом образе очень сексуальной. И попросила подписчиков отреагировать в Stories.

Регина Тодоренко в новом образе

Регина Тодоренко в новом образе

Фото: @reginatodorenko/Instagram

Но подписчики ведущей и певицы в большинстве своем не поддержали перемены в ее образе и принялись писать свои комментарии под фото Регины и в личные сообщения.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Фото: @reginatodorenko/Instagram

Звезда отметила, что далеко не все могут адекватно воспринимать решение человека делать что-либо со своей внешностью, а перемены вызывают «шквал разных эмоций».

Фото: Instagram