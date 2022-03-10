«Держу под своим крылом»: Елена Подкаминская поделилась, как воспитывает детей

42-летняя Елена Подкаминская не любит делиться личной жизнью с публикой. По ее мнению, важно сохранять свое при себе, чтобы не порождать слухи, и делиться исключительно позитивной стороной своей жизни. «Мне не нравится в соцсетях или в интервью говорить, например, как мне тяжело, жаловаться, сколько часов я сплю и сплю ли вообще. Скорее мне хочется поделиться зарядом радости и позитива, а не озабоченностью», — поделилась актриса. Несмотря на загруженность на работе, Подкаминская — многодетная мама. Она воспитывает троих детей от двух браков. От первого супруга Александра Пляцевого артистка родила дочь Полину, ей 11 лет. Со вторым мужем Денисом Гущиным звезда сериала «Кухня» живет в браке уже четыре года. Елена родила от него дочь Еву и сына Сашу.

По мнению актрисы, важно серьезно относиться к воспитанию детей с первых дней их жизни. Она не представляет себе роды с эпидуральной анестезией и не понимает, как можно оставить новорожденного в начале его жизни без грудного вскармливания. «Я вот не представляю для себя роды с эпидуральной анестезией. Ну не хочу я кормить ребенка смесью, когда я создана для того, чтобы родить его естественным образом и кормить грудью. Ну не мой это путь, когда мама не держит ребенка под своим крылом и почти сразу разрывает с ним столь необходимый малышу телесный контакт, дающий успокоение, эмоциональную привязанность, связь и чувство безопасности», — пояснила актриса.