#деньпапы: Виктория Бекхэм, Денис Клявер, Мерьем Узерли и другие звезды поздравляют своих отцов
Каждый год в этот день по всей планете люди поздравляют своих пап. С самого утра лента новостей в Инстаграм наполнена теплыми словами в адрес «самых лучших отцов в мире».
Для семьи Бекхэм День отца, похоже - один из главных праздников в году. Виктория поделилась с подписчиками милым фото со своим папой. «С Днем Отца Хх Я тебя очень люблю ххх» - оставила подпись дизайнер и певица.
(прим. Passion.ru: орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Не отстает от Виктории ее муж Дэвид. Глава семейства и прославленный футболист посвятил пост своему отцу: «Спасибо за то, что дал мне драйв и трудовую этику, чтобы добиться успеха ♥». ️
Сальма Хайек решила поздравить с праздником не только своего папу, но и всех отцов на свете: «Мне очень повезло, что благословлена быть рядом с великими людьми, особенно с моим отцом, моим тестем, моим мужем, моим братом и моими двумя пасынками. ❤️ С Днем Отца всех отцов мира». Поздравление актриса оставила на 2 языках: английском и испанском.
Не скупилась на теплые слова и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. «#happyfathersday дорогой папочка, удачи ❤️», - написала актриса по-турецки.
Звезды российского шоу-бизнеса тоже присоединились к флешмобу с поздравлениями. Денис Клявер поделился фото со своим отцом.
А вот его экс-коллега по группе «Чай вдвоем» Стас Костюшкин решил поздравить всех пап, которые занимались воспитанием детей в период самоизоляции и очень устали. Имеет на это полное право, ведь певец воспитывает троих сыновей.
«Как показала пандемия ,быть папой не так просто, многие папы танцоры стали строителями , папы певцы бизнесменами , папы парикмахеры водителями , а папы кулинары охранниками . Но самое главное, они всегда оставались лучшими в мире папами!!! Давайте мамы, напишем пару хороших строчек нашим папам , это только сегодня, а завтра мы опять будем говорить только о вас ,наших любимых мамочках . #деньпапы💪 #праздник#стаскостюшкин», - написал исполнитель.
Мама Тимати в День отца не может нарадоваться, что ее сын теперь тоже является папой. Она показала фото, на котором рэпер в компании старшей дочери Алисы учит маленького сынишку Ратмира ходить.
Нонна Гришаева выложила в своем аккаунте трогательное видео про своего отца. Актриса рассказала, что папа всегда будет жить в ее сердце. «Сегодня день Отца) Я всегда была, есть и буду папиной дочкой...😇❤️», - написала она.
Радуют подписчиков британские королевские особы. Официальный аккаунт королевской семьи в честь праздника поделился редкими архивными фото, на которых запечатлен муж королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп. Тогда еще совсем молодой внук короля Греции Георга I проводит время с детьми и супругой на природе.
Порадовать подданных решил и принц Уильям. Вместе с женой Кейт Миддлтон он поделился фотографиями, на которых супруги запечатлены вместе со своими отцами.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!