деньпапы: Виктория Бекхэм, Денис Клявер, Мерьем Узерли и другие звезды поздравляют своих отцов

Каждый год в этот день по всей планете люди поздравляют своих пап. С самого утра лента новостей в Инстаграм наполнена теплыми словами в адрес «самых лучших отцов в мире».

Для семьи Бекхэм День отца, похоже - один из главных праздников в году. Виктория поделилась с подписчиками милым фото со своим папой. «С Днем Отца Хх Я тебя очень люблю ххх» - оставила подпись дизайнер и певица.

(прим. Passion.ru: орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).