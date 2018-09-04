«Денис выкрал сына»: бывшая жена раскрыла нелицеприятные подробности о Денисе Лебедеве

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев еще до окончания проекта снискал сомнительную славу. Пока с экранов телевизоров лились сладкие речи о любви, в реальной жизни «сыровара из Суздаля» замечали в компаниях различных девушек.

В эфире проекта Лебедев рассказывал о том, как любит своего шестилетнего сына Ивана от первой жены Анны Кочетовой, однако на самом деле бизнесмен практически не видится с сыном и не помогает в воспитании мальчика.

Анна призналась журналистам портала StarHit в том, что была влюблена в Дениса по-настоящему, однако он видел в избраннице лишь деньги: «Лебедев всегда вел себя странно, просто раньше я была в него влюблена и ничего не замечала… Много раз мы расставались, но он делал все чтобы вернуть меня, а точнее кошелек в моем лице».