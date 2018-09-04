«Денис выкрал сына»: бывшая жена раскрыла нелицеприятные подробности о Денисе Лебедеве

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев еще до окончания проекта снискал сомнительную славу. Пока с экранов телевизоров лились сладкие речи о любви, в реальной жизни «сыровара из Суздаля» замечали в компаниях различных девушек.
В эфире проекта Лебедев рассказывал о том, как любит своего шестилетнего сына Ивана от первой жены Анны Кочетовой, однако на самом деле бизнесмен практически не видится с сыном и не помогает в воспитании мальчика.
Анна призналась журналистам портала StarHit в том, что была влюблена в Дениса по-настоящему, однако он видел в избраннице лишь деньги: «Лебедев всегда вел себя странно, просто раньше я была в него влюблена и ничего не замечала… Много раз мы расставались, но он делал все чтобы вернуть меня, а точнее кошелек в моем лице».
Кочетова рассказала, что Лебедев неоднократно поднимал на нее руку, плевался в глаза, а также пытался сбить на машине. Из-за нежелания разводиться с супругой Денис принял решение выкрасть сына: «Через месяц, как я ушла от него с Ванечкой, под предлогом прогулки выкрал сына и скрывал 35 дней. Он уверял, что хочет сохранить семью. Места себе не находила. Папа на уши поднял весь город, возвращать сына пришлось чуть ли не силой. С момента развода Денис видел ребенка пять раз и только за минувшее лето, хотя возможностей было больше. Я ведь действительно простила бывшему мужу весь тот кошмар и надеялась, что он станет нашему сыну отцом».
Денис Лебедев в Instagram создал образ хорошего отца, однако, по версии Анны, дела обстоят несколько иначе: «Сын сам не хочет видеть папу, его никто не настраивает. Да, не настраиваю, и на то есть причины. Например, Денис возил Ваню без автокресла, хотя я умоляла этого не делать. А в последний раз отвел Ванечку в «Комнату страха» на Арбате. После этого сын просыпался в слезах несколько ночей подряд. Пришлось даже обратиться к психологу, так же как и после принудительного расставания со мной, ребенок заикался в течении года».
Более того, после окончания проекта выяснилось, что Денис оказался альфонсом. Брат Анны Алексей Кочетов рассказал СМИ, что Лебедев якобы жил с его сестрой по давно отработанной на других девушках схеме: предприимчивый сыровар соблазнил дочь экс-помощника сенатора Совета Федерации, вошел в ее круг доверия, открыл бизнес на деньги жены и ее родных, а потом через суд попытался обобрать до нитки всю семью Кочетовых — и, говорят, ему это вполне удалось. В интервью StarHit Анна подтвердила эту информацию: «Когда мы состояли в браке, отец записал на меня Porsche Cayenne, купленный для мамы. После развода Лебедев потребовал половину – 600 тысяч рублей. Плюс, я покрываю кредит на сумму 900 тысяч рублей, которые брала на покупку помещения для сырного производства в Суздале. В августе нас с Ваней развернули на таможне московского аэропорта. По заявлению от Лебедева приставы наложили на меня ограничение на выезд за границу. В итоге позвонила, спросила, в чем дело. Бывший сообщил, что от меня перестали поступать выплаты, и ему нечем закрывать свой кредит…». Тем не менее, Кочетовой удалось решить возникшую проблему и через два дня девушка с сыном вылетели за границу.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: instagram