Денис Шведов рассказал о домашнем насилии со стороны отчима — «Много нехорошего сделал»
Фото: Instagram/@shvedoff_den
Шведов в детстве был этому рад, так как мужчина поднимал руку на домочадцев. Только спустя много лет он узнал, что его воспитывал неродной отец. Отчим оставил у Дениса тяжелые воспоминания, которые ему пришлось лечить в кабинета психолога. Жесткий нрав мужчины ощутили Денис с сестрой. «Он много нехорошего сделал: было физическое насилие в семье, и моральное. Ничего хорошего, кроме психологических травм, он не оставил после себя», — уточнил он.
Когда актер вспоминает детство, то ему хочется «нарезать обидчику хорошенько за все» в качестве выплеска боли.
39-летний Шведов признается, что не может обвинять только отчима: у него, скорее всего, были свои причины поступать таким образом. «Может быть, он так себя чувствовал в семье, что у него рвало башню», — уточнил он.
Знаменитость хочет встретиться с отчимом и откровенно поговорить. На данный момент он решает психологические проблемы, оставленные горе-отцом. Звезда советует всем, кто столкнулся с подобным, идти к психологу. «Это дало мне невероятный ресурс для того, чтобы становиться лучше в чем-то, в профессии, например», — сказал Шведов в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
Шведов с 2016 года женат на актрисе Александре Розовской, которая родила ему дочь Миру и сына Ивана.
Фото: Instagram/@shvedoff_den
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