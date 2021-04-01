Денис Шведов рассказал о домашнем насилии со стороны отчима — «Много нехорошего сделал»

Когда актер вспоминает детство, то ему хочется «нарезать обидчику хорошенько за все» в качестве выплеска боли.

39-летний Шведов признается, что не может обвинять только отчима: у него, скорее всего, были свои причины поступать таким образом. «Может быть, он так себя чувствовал в семье, что у него рвало башню», — уточнил он.

Знаменитость хочет встретиться с отчимом и откровенно поговорить. На данный момент он решает психологические проблемы, оставленные горе-отцом. Звезда советует всем, кто столкнулся с подобным, идти к психологу. «Это дало мне невероятный ресурс для того, чтобы становиться лучше в чем-то, в профессии, например», — сказал Шведов в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Шведов с 2016 года женат на актрисе Александре Розовской, которая родила ему дочь Миру и сына Ивана.