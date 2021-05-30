Денис Шведов откровенно рассказал об участии в «Последнем герое»: «Люди не умеют общаться»

Актер отметил, что он не подозревал с чем ему придется столкнуться на шоу. Только благодаря участию в проекте он понял значение слов «проверить себя». Экстремальные условия, в которых приходилось находиться участникам проекта не так напрягали артиста, как люди, находящиеся вокруг.

Денис рассказал, что из-за отсутствия в его жизни отца, он не всегда понимал как вести себя в той или иной ситуации. Ему не хватало поддержки и направления. Тогда актер решил подключить свои профессиональные навыки, и помогать себе самому. В итоге артист смог наладить отношения с остальными участниками и достойно продолжить борьбу. В феврале актер покинул проект.

«Были пару дней, когда уже нет сил, но нужно идти вперед, и очень хочется закончить всю эту историю. Становилось очень плохо, до моментов отчаяния, но я не могу уехать с острова. Тогда благодаря профессии я смог взглянуть на себя со стороны. И подумал: «А сможешь ли ты сказать, что сделал все, что мог? А ведь такая возможность испытать себя дается раз в жизни», – вспоминает Шведов.