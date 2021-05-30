Денис Шведов откровенно рассказал об участии в «Последнем герое»: «Люди не умеют общаться»
39-летний Денис Шведов принял участие в третьем сезоне шоу «Последний герой» и отметил, что ему было очень непросто не только находиться на съемках, но и коммуницировать с другими участниками.
«Одним из самых печальных открытий для меня было то, что люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что взрослые люди не могут взаимодействовать не токсично», – рассказал артист в интервью Youtube-каналу «Георгий За Кадром»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Актер отметил, что он не подозревал с чем ему придется столкнуться на шоу. Только благодаря участию в проекте он понял значение слов «проверить себя». Экстремальные условия, в которых приходилось находиться участникам проекта не так напрягали артиста, как люди, находящиеся вокруг.
Денис рассказал, что из-за отсутствия в его жизни отца, он не всегда понимал как вести себя в той или иной ситуации. Ему не хватало поддержки и направления. Тогда актер решил подключить свои профессиональные навыки, и помогать себе самому. В итоге артист смог наладить отношения с остальными участниками и достойно продолжить борьбу. В феврале актер покинул проект.
«Были пару дней, когда уже нет сил, но нужно идти вперед, и очень хочется закончить всю эту историю. Становилось очень плохо, до моментов отчаяния, но я не могу уехать с острова. Тогда благодаря профессии я смог взглянуть на себя со стороны. И подумал: «А сможешь ли ты сказать, что сделал все, что мог? А ведь такая возможность испытать себя дается раз в жизни», – вспоминает Шведов.
Фото и видео: Global Look Press, Youtube.com
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