Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой

48-летний Денис Матросов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Актер рассказал, что, по его мнению, стало одной из причин развода с бывшей супругой Марией Куликовой, в браке с которой он прожил 14 лет.

Матросов считает, что на их отношения влияли друзья и коллеги, которые по не ясной причине хотели разрушить брак актеров. «Я бы хотел всем пожелать так разойтись и сохранить такие отношения, какие есть у нас с Марией. Знаете, надо меньше слушать друзей и подруг. Они накручивали Марию, говорили ей, что сотрут меня в порошок. Одна подруга Маши написала про меня выдуманную статью, в которой говорилось, что я с 2005 года изменял жене с Ириной Калининой. Это была сумасшедшая история, ведь муж Иры в это время делал у Марии в доме камин!», — вспоминает артист.

Этой подругой Марии Куликовой оказалась Светлана Антонова, и, как уверен Денис, именно она написала ту статью, порочащую честь актера. «Это сделала актриса Светлана Антонова, которая решила наговорить на меня в прессе. Что за глупость какая? Это такие небылицы. Мы со Светой прекрасно дружили, но после этой истории перестали общаться», — отмечает Матросов.

Напомним, актеры Мария Куликова и Денис Матросов познакомились в 2002 году на съемках сериала «Две судьбы». В 2011 у пары родился сын Иван, а в 2015 супруги объявили о разводе. На данный момент артист женат на Ольге Головиной, с которой воспитывает двоих сыновей.