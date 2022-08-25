Денис Майданов, Максим Олейников и другие исполнители на дне рождения «Радио Шансон»

Открывал праздник творческий дуэт Анатолий Полотно и Федя Карманов, исполнившие для присутствующих зажигательную композицию «Добрый вечер незнакомым и знакомым». Далее артисты впервые на сочинской сцене представили песню «Цветная Азия», а также порадовали поклонников шлягером «Поцелуй меня, удача». Затем танцевальную эстафету подхватили Виктор Дорин, Афина и Владимир Ждамиров. А вот Тамара Кутидзе добавила лиричности праздничному вечеру.

Одно из самых ярких выступлений концерта подарил зрителям Денис Майданов, каждый хит которого встречали бурными аплодисментами. Около трех часов гости мероприятия наслаждались музыкальными новинками и известными композициями от любимых артистов. Праздник получился по-настоящему теплым и зажигательным.

А 26 ноября поклонников «Радио Шансон» в Москве ждет продолжение: в «Мегаспорте» состоится всеми любимый музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!».