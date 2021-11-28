Денис Клявер рассказал, как пандемия сказалась на его отношениях с женой и детьми

Семья Дениса спокойно перенесла вынужденный локдаун и смогла сохранить хорошие отношения. А все благодаря умению налаживать личное пространство и не надоедать друг другу. «У нас с женой таких проблем не было. Понимаете, мы уже давно решили вопрос с личным пространством. Моя супруга тоже довольно сильная личность, поэтому мы оба иногда нуждаемся в том, чтобы побыть наедине с собой. Так что самоизоляция у нас прошла максимально легко, без бытовухи. Мы осмысленно бережем свои отношения», — отметил артист.

Общий сын музыканта и его супруги Даниил проживает, конечно, вместе с родителями. А совсем взрослые дети от предыдущих отношений: 20-летний Тимофей и 16-летняя Эвелина находятся в хороших отношениях со звездным отцом.

Клявер гордится успехами своих наследников, отмечая, что они растут творческими личностями, но не планируют связывать себя с музыкой. «Дочке 16 лет, у нее сейчас немного альтернативный взгляд на мир, ни на кого непохожий. Она у меня девочка интеллектуальная, с погружением, творческим расщеплением. Одним словом, художник. Старший сын учится в театральном институте в Санкт-Петербурге в школе-студии Льва Додина», — рассказывает гордый отец и подчеркивает, что Тимофей сам поступил в театральный ВУЗ без какой-либо поддержки родителей.