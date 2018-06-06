Денис Клявер очень нежно и тепло поздравил с 13-летием свою дочь от Евы Польны

«Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька! Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса», — написал Клявер.