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Денис Клявер очень нежно и тепло поздравил с 13-летием свою дочь от Евы Польны

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ева Польна с дочерьми Амалией и Эвелин

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Певец опубликовал свежее фото подросшей дочери.

6 июня дочь Дениса Клявера и Евы Польны Эвелин отметила день рождения. Девочке исполнилось 13 лет. Артист выложил снимок повзрослевшей красавицы-дочки в свой микроблог и нежно поздравил наследницу.

«Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька! Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса», — написал Клявер.

Напомним, что мама Эвелин Ева Польна долгое время скрывала имя отца девочки. Лишь спустя 5 лет после ее рождения сам Клявер публично признал свое отцовство. Сейчас Денис официально женат в третий раз, и в 2013 году супруга Ирина родила ему сына Даниэля. Также у артиста есть 16-летний сын Тимофей от первого брака.

Фото: Instagram

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