Денис Клявер объяснил, почему не показывает фото дочери от Евы Польны
Фото: Instagram/@denisklyaver
Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер — многодетный отец. Певец впервые стал отцом в 2001 году, когда был женат на бывшей танцовщице балета Лаймы Вайкуле Юлии, родившей ему сына Тимофея. В нынешнем браке с Ириной Федотовой у пары родился сын Даниэль. Однако не всем известно, что в 2005 году Ева Польна родила от Клявера дочь Эвелин, и только спустя пять лет после ее рождения певец признал свое отцовство. В Instagram Дениса практически невозможно найти фотографии с дочерью, но в недавнем интервью еженедельнику «Теленеделя» певец признался –– Эвелин против такой публичности: «В соц.сетях дочка запретила мне ее поздравлять (в июне Эвелин исполнилось 15 лет — прим.ред.) и выкладывать фотографии. Говорит: «Зачем эта показуха?». И Тимофей (старший сын Дениса – прим.ред.), кстати, тоже примерно так же поступал. Я считаю, это здорово, что дети не хотят публичности и повышенного внимания к себе. Меня, кстати, спрашивали, почему дочки нет в клипе «Когда ты станешь большим». Это было ее решение «Папа, я не хочу», и я с уважением его принял». Клявер уверен, что Эвелин больше похожа на свою маму, но какие-то черты ей достались и от бабушки по папиной линии.
Денис Клявер нашел свое счастье лишь в третьем браке — с юристом Ириной Федотовой. Пара вместе уже более четырнадцати лет, но певец уверен: эти чувства — на всю жизнь. «Надо понимать, что жизнь у нас одна, другой не будет, и нет смысла проживать ее не в любви. Другое дело, что нужно всегда выходить из прошлых отношений достойно и порядочно и быть благодарным за то хорошее, что было. Дай бог здоровья всем прекрасным мамам моих детей! Двое ведь и встречаются для того, чтобы на свет появился еще один человек, без которого они не смогут жить», — считает Денис. По словам музыканта, главное счастье — иметь возможность поговорить обо всем со своей половинкой. «Есть такая мудрость – лучше синица в руках, чем журавль в небе. Так вот в моем случае в руках уже журавль, и нет смысла искать еще одного. Это просто нереально – второго такого человека нет!» — уверенно заявляет Клявер.
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Фото: Instagram/@denisklyaver, Global Look Press
Видео: YouTube
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