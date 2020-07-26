Денис Клявер объяснил, почему не показывает фото дочери от Евы Польны

Денис Клявер нашел свое счастье лишь в третьем браке — с юристом Ириной Федотовой. Пара вместе уже более четырнадцати лет, но певец уверен: эти чувства — на всю жизнь. «Надо понимать, что жизнь у нас одна, другой не будет, и нет смысла проживать ее не в любви. Другое дело, что нужно всегда выходить из прошлых отношений достойно и порядочно и быть благодарным за то хорошее, что было. Дай бог здоровья всем прекрасным мамам моих детей! Двое ведь и встречаются для того, чтобы на свет появился еще один человек, без которого они не смогут жить», — считает Денис. По словам музыканта, главное счастье — иметь возможность поговорить обо всем со своей половинкой. «Есть такая мудрость – лучше синица в руках, чем журавль в небе. Так вот в моем случае в руках уже журавль, и нет смысла искать еще одного. Это просто нереально – второго такого человека нет!» — уверенно заявляет Клявер.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.