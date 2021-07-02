Деньги или чувства: звезды решили, что для них важнее всего в отношениях

Анастасия интересуется — если у него нет денег, ей предлагается его содержать? На такое соглашаться она не готова.

«Я не готова выходить замуж за мужчину, не имеющего денег. Зачем? Чтобы я его содержала? Давайте честно: это практически на 90% гарантирует недолговечность брака», — подчеркнула модель.

Подруга Решетовой Наталья Рудова и ее коллега по цеху Настасья Самбурская согласны — ранее они вызвали настоящий хейт поклонников, когда заявили, что мужчинам без денег рядом с ними не место.