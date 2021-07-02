Деньги или чувства: звезды решили, что для них важнее всего в отношениях
Анастасия интересуется — если у него нет денег, ей предлагается его содержать? На такое соглашаться она не готова.
«Я не готова выходить замуж за мужчину, не имеющего денег. Зачем? Чтобы я его содержала? Давайте честно: это практически на 90% гарантирует недолговечность брака», — подчеркнула модель.
Подруга Решетовой Наталья Рудова и ее коллега по цеху Настасья Самбурская согласны — ранее они вызвали настоящий хейт поклонников, когда заявили, что мужчинам без денег рядом с ними не место.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkonskaya.reshetova
Интересно, что ведущая «Дома-2» Ксения Бородина высказала запросы поскромнее. Главное, по ее мнению, чтобы мужчина был занят делом, в котором его надо поддержать. Ведь количество меркантильных женщин сейчас зашкаливает, а вот любовь и забота стали большой редкостью. Напомним, сейчас Ксения находится в процессе развода с Курбаном Омаровым, о котором ее поклонники неоднократно высказывались из-за того, что он зарабатывает меньше супруги. Но что именно стало причиной развода, неизвестно.
Виктория Лопырева тоже заявила, что есть вещи, которые важнее денег — например, ее идеальный мужчина должен уметь держать слово, быть отважным и умным, сочетать в себе человечность и благородство.
А по мнению Екатерины Климовой, мужчина должен быть заботливым.
«Любовь — это любовь. И она проявляется у всех по-разному. Я не так часто влюбляюсь. Поэтому мне не с чем, наверное, сравнить. Какого-то такого опыта нет, чтобы я вам сейчас рассказывала долго о тех вариантах ухаживаний, которые меня устроили бы. <…> Но это приятно, когда мужчина открывает дверь, берет сумку», — рассказала она журналистам eg.ru.
Пережившая измену мужа и развод Агата Муцениеце тоже имеет свои приоритеты — пусть у мужчины не так много денег, но он должен быть верным.
«Настоящий мужчина классный, когда у него реально одна женщина и он ее очень сильно любит. Вот в этом весь настоящий мужчина», — говорила она в своем шоу.
Несмотря на то, что Павел Прилучный обзавелся репутацией бабника, его новая избранница Мирослава Карпович чувствует себя счастливой рядом с ним.
«Я счастлива на сто процентов! Мы все растем, и привычки, конечно же, меняются, особенно когда ты оказываешься рядом с человеком, которого любишь», — признается звезда «Папиных дочек».
Певица и модель Дарья Астафьева полагает, что деньги — не главное в отношениях.
«В основном проблема у мужчин, которые представляют себя рядом с Дашей Астафьевой, — все переживают, хватит ли им денег, чтобы содержать Дашу Астафьеву. Ну, это вообще 785-й вопрос», — поделилась певица.
«Самая большая проблема в отношениях — принять жизнь человека. Быть мужчиной Даши Астафьевой — это не встретить ни один праздник с ней», — отметила Даша.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой, Виктории Лопыревой, Агаты Муцениеце, Екатерины Климовой, Ксении Бородиной
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