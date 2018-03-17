День выборов: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич почувствовала себя взрослой: «Выбор сделан))... приятные и взрослые чувства я сегодня испытала! Чувство выполненного долга, чувство патриотизма и единения граждан 🇷🇺🤗😍 спасибо моим родителям, которые воспитали во мне чувство любви к своей стране, за ощущение, что я часть РФ. Всю жизнь мы всей семьёй ходим на выборы( слова гимна России я тоже знаю))), и я буду продолжать это делать, но уже не только с родителями, а и со своей дочерью и мужем!) И то, что я прочувствовала час назад- высокое и светлое чувство любви к своей родине, чего я всем желаю».

«Золотой голос» Николай Басков также отдал свой голос за одного из кандидатов.