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День выборов: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Настасьи Шубской
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Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы Президента. Отечественные звезды посетили избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за одного из кандидатов.

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили участок в подмосковном Звенигороде.

Телеведущая Ангелина Вовк поделилась видео из Лобни, где находится ее избирательный участок.

Филипп Киркоров находится на гастролях, поэтому воспользовался возможностью проголосовать по месту нахождения, а именно в Посольстве РФ в Литве: «Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души! Особая благодарность Послу России в Литве- Удальцову Александру Ивановичу за безупречную организацию и порядок на участке голосования для русских граждан в Литве! За Сильную Россию! За Сильного Президента!». А Настасья Шубская проголосовала в Посольстве РФ в США.

Елена Летучая в данный момент находится в Испании и свой голос телеведущая отдала досрочно. В Instagram появился смешной видеоролик, как голосовала экс-Ревизорро: «За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне - где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня:) Наверное, потому-что вела Ревизорро, а после и Летучий Отряд на Первом канале, не просто как ведущая, а как продюсер и автор. 📚У меня есть своя позиция, и она всегда очень активная, за что часто страдаю. Но пассивное отношение к жизни - это точно не про меня, и тут уж судьбу мне не поменять. Перед вылетом в Испанию проголосовала на выборах Президента РФ досрочно (да, я ещё и отличница!)) понимая, что 18 марта не смогу быть в Москве. А для вас - тех, кому голосовать завтра, записала с ребятами веселый ролик о том, как голосует Лена Летучая. ».

Дима Билан слетал домой, в Кабардино-Балкарию, на частном самолете, чтобы проголосовать. Фигурист Петр Чернышев также не успел подать заявление по месту пребывания, поэтому этим утром прилетел в Санкт-Петербург.

Партнерша Петра Чернышева по ледовому шоу «Руслан и Людмила» Татьяна Навка также посетила избирательный участок, чтобы отдать свой голос.

Многие пришли на выборы вместе с семьями, например, Валерия и Зара.

Олег Газманов отдал свой голос в Красноярске, а его супруга со с сыном Филиппом — в Москве.

Ольга Бузова приехала в избирательный участок прямо из аэропорта: «С самолёта - сразу на избирательный участок 🇷🇺 Я считаю, что каждый голос важен ☝🏻 Я свой выбор сделала». По слухам, певица назвала себя «главной женщиной страны» и сообщила, что хочет пообщаться с одним из кандидатов тет-а-тет. Экс-супруг Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, который сегодня отмечает день рождения, также сделал свой выбор.

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко проголосовал на одном участке с Иосифом Кобзоном и его женой Нелли.

Анна Хилькевич почувствовала себя взрослой: «Выбор сделан))... приятные и взрослые чувства я сегодня испытала! Чувство выполненного долга, чувство патриотизма и единения граждан 🇷🇺🤗😍 спасибо моим родителям, которые воспитали во мне чувство любви к своей стране, за ощущение, что я часть РФ. Всю жизнь мы всей семьёй ходим на выборы( слова гимна России я тоже знаю))), и я буду продолжать это делать, но уже не только с родителями, а и со своей дочерью и мужем!) И то, что я прочувствовала час назад- высокое и светлое чувство любви к своей родине, чего я всем желаю».

«Золотой голос» Николай Басков также отдал свой голос за одного из кандидатов.

Жасмин поделилась забавным фото с избирательного участка: «Исполнила свой гражданский долг, считаю, что на избирательный участок стоило сходить. Хотя бы за шариками. Шучу!»

Мария Кожевникова проголосовала на участке в Вологде, а Нюша и ее муж Игорь Сивов — в Альметьевске. Тимати посетил избирательный участок вместе с Егором Кридом.

Анита Цой не стала исключением и продемонстрировала, как делала свой выбор.

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