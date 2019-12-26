День рождения в стиле 70-х: взрослая красавица-дочь Эминема устроила стильную фотосессию с бойфрендом
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Фото: Instagram
Старшей дочери рэпера Маршала Мэтерса, известного как Эминем, исполнилось 24 года. Хейли Скотт (девушка носит фамилию матери, — прим. ред.) в честь дня рождения устроила стильную фотосессию с бойфрендом.
Хейли отметила, что день рождения у нее получилось отметить просто замечательно. В Instagram дочь Эминема опубликовала несколько снимков, стилизованных под 1970-е годы. Девушка одета в блестящее платье, а ее парень — в яркую рубашку. Молодому человеку также сделали прическу и усы, которые носили в США несколько десятилетий назад.
Во время фотосессии Хейли сменила платье на такой же сверкающий откровенный комбинезон с оригинальным вырезом внизу груди.
Хейли Скотт всю жизнь была близка с отцом. В детстве она снялась в его клипе Mockingbird, а через несколько лет Эминем посвятил дочери песню Hailie's Song.
Эминем дважды был женат на матери Хейли. Они познакомились еще в школьные годы, когда будущей звезде рэпа было 15 лет, а Кимбэрли Энн Скотт — 13. Они поженились в 1999 году, через четыре года после рождения дочери, но уже в 2000-м подали на развод. Через пять лет после развода они решили еще раз создать семью, но и вторая попытка окончилась очередным разводом в 2006 году.
Кроме родной дочери, у Эминема есть приемные дети: Уитни — дочь Кимберли от других отношений и Алайна Скотт — родная племянница его бывшей жены.
Фото и видео: Instagram
Видео: TheTalko
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