День рождения в стиле 70-х: взрослая красавица-дочь Эминема устроила стильную фотосессию с бойфрендом

Эминем дважды был женат на матери Хейли. Они познакомились еще в школьные годы, когда будущей звезде рэпа было 15 лет, а Кимбэрли Энн Скотт — 13. Они поженились в 1999 году, через четыре года после рождения дочери, но уже в 2000-м подали на развод. Через пять лет после развода они решили еще раз создать семью, но и вторая попытка окончилась очередным разводом в 2006 году.

Кроме родной дочери, у Эминема есть приемные дети: Уитни — дочь Кимберли от других отношений и Алайна Скотт — родная племянница его бывшей жены.