День рождения в семейном кругу: Джиган отметил 35-летие

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: три дочери и один сын. Супруги всегда считалась образцовой семьей, но в 2020 году в браке появились проблемы. Джиган выложил в Инстаграм несколько странных видео, на которых ведет себя грубо и не вполне адекватно, а позже попал в реабилитационную клинику. Стало известно, что рэпер пристрастился к запрещенным веществам. Оксана объявила, что собирается подавать на развод, но буквально пару месяцев назад супруги помирились.