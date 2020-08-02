День рождения в семейном кругу: Джиган отметил 35-летие
Фото: Instagram/ @samoylovaoxana
Все разногласия в семье Оксаны Самойловой и Джигана остались в прошлом - артист прошел курс реабилитации в клинике и утверждает, что избавился от пагубной зависимости, а Оксана простила супруга. Публика восприняла происходящее в семье неоднозначно: одни свято верят в случившееся, другие считают историю с разводом ничем иным, как пиаром.
Что случилось у пары на самом деле, публика, похоже, так никогда и не узнает, но одно понятно точно: семейная идиллия Джигана и Оксаны вернулась. Рэпер отмечает свое 35-летие в кругу семьи. На празднике и дочери супругов в милых одинаковых платьях, и маленький сын на руках счастливого отца. Самойлова и Джиган поделились парными фото в своих Инстаграм.
Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: три дочери и один сын. Супруги всегда считалась образцовой семьей, но в 2020 году в браке появились проблемы. Джиган выложил в Инстаграм несколько странных видео, на которых ведет себя грубо и не вполне адекватно, а позже попал в реабилитационную клинику. Стало известно, что рэпер пристрастился к запрещенным веществам. Оксана объявила, что собирается подавать на развод, но буквально пару месяцев назад супруги помирились.
Фото и видео: Instagram
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