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День рождения сына и архивные снимки: как зарубежные звезды отметили день матери

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Дженнифер Лопес с матерью и дочерью

Фото: @jlo/Instagram

В воскресенье, 9 мая, в США отмечается день матери.

Традиционно, во второе воскресенье мая, американцы поздравляют своих матерей и детей. Многие звезды в своих социальных сетях обратились к своим родственницам с признаниями в любви и благодарностью.

Модель Джиджи Хадид в этом году дебютировала в роли мамы и отметила этот день трогательными снимками с дочерью Хай, которая родилась в сентябре прошлого года.

Джиджи Хадид с дочерью Хай

Дженнифер Лопес создала целую рекламную кампанию своего бренда косметики JLoBeauty, в которой сняла свою мать и дочь Эмму от певца Марка Энтони.

Дженнифер Лопес с матерью и дочерью

Актриса Кейт Хадсон тоже поздравила свою звездную маму и коллегу Голди Хоун съемкой для бренда La Mer.

Кейт Хадсон и Голди Хоун

Крис Дженнер опубликовала трогательную подборку архивных фотографий с детьми и многочисленными внуками.

Крис Дженнер с детьми

Ким Кардашьян отметила, что ее младший сын от рэпера Канье Уэста Псалм родился в этот прекрасный праздник. Мальчику исполнилось 2 года.

Сын Ким Кардашьян Псалм

Модель и актриса Хлое Севиньи, которая впервые стала мамой в прошлом году в возрасте 45 лет, поделилась снимком с сыном Ваней. Для звезды этот день матери также впервые.

Хлое Севиньи с сыном Ваней

Модель Кайя Гербер поздравила архивным снимком свою мать – супермодель Синди Кроуфорд. Та, в свою очередь, поделилась фото с детьми и своей мамой.

Синди Кроуфорд и Кайа Гербер

Акриса Гвинет Пэлтроу опубликовала трогательное селфи со спящей звездной мамой Блайт Даннер.

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер

Дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне Зои Кравиц выложила серию старых снимков с молодой мамой.

Лиза Боне и Зои Кравиц

Супруга Джастина Бибера модель Хэйли Бибер посвятила своей матери слова полные любви и благодарности.

Хэйли Бибер с матерью

Фото: @jlo/Instagram, @haileybieber/Instagram, @zoeisabellakravitz/Instagram, @gwynethpaltrow/Instagram, @katehudson/Instagram, @gigihadid/Instagram, @reesewitherspoon/Instagram, @cindycrawford/Instagram, @kaiagerber/Instagram, @evalongoria/Instagram, @krisjenner/Instagram, @chloessevigny/Instagram, @kimkardashian/Instagram

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