День рождения сына и архивные снимки: как зарубежные звезды отметили день матери
Фото: @jlo/Instagram
Традиционно, во второе воскресенье мая, американцы поздравляют своих матерей и детей. Многие звезды в своих социальных сетях обратились к своим родственницам с признаниями в любви и благодарностью.
Модель Джиджи Хадид в этом году дебютировала в роли мамы и отметила этот день трогательными снимками с дочерью Хай, которая родилась в сентябре прошлого года.
Дженнифер Лопес создала целую рекламную кампанию своего бренда косметики JLoBeauty, в которой сняла свою мать и дочь Эмму от певца Марка Энтони.
Актриса Кейт Хадсон тоже поздравила свою звездную маму и коллегу Голди Хоун съемкой для бренда La Mer.
Крис Дженнер опубликовала трогательную подборку архивных фотографий с детьми и многочисленными внуками.
Ким Кардашьян отметила, что ее младший сын от рэпера Канье Уэста Псалм родился в этот прекрасный праздник. Мальчику исполнилось 2 года.
Модель и актриса Хлое Севиньи, которая впервые стала мамой в прошлом году в возрасте 45 лет, поделилась снимком с сыном Ваней. Для звезды этот день матери также впервые.
Модель Кайя Гербер поздравила архивным снимком свою мать – супермодель Синди Кроуфорд. Та, в свою очередь, поделилась фото с детьми и своей мамой.
Акриса Гвинет Пэлтроу опубликовала трогательное селфи со спящей звездной мамой Блайт Даннер.
Дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне Зои Кравиц выложила серию старых снимков с молодой мамой.
Супруга Джастина Бибера модель Хэйли Бибер посвятила своей матери слова полные любви и благодарности.
Фото: @jlo/Instagram, @haileybieber/Instagram, @zoeisabellakravitz/Instagram, @gwynethpaltrow/Instagram, @katehudson/Instagram, @gigihadid/Instagram, @reesewitherspoon/Instagram, @cindycrawford/Instagram, @kaiagerber/Instagram, @evalongoria/Instagram, @krisjenner/Instagram, @chloessevigny/Instagram, @kimkardashian/Instagram
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