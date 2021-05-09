День рождения сына и архивные снимки: как зарубежные звезды отметили день матери

Традиционно, во второе воскресенье мая, американцы поздравляют своих матерей и детей. Многие звезды в своих социальных сетях обратились к своим родственницам с признаниями в любви и благодарностью.

Модель Джиджи Хадид в этом году дебютировала в роли мамы и отметила этот день трогательными снимками с дочерью Хай, которая родилась в сентябре прошлого года.