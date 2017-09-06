Звезды поздравляют находящегося под домашним арестом Кирилла Серебренникова с днем рождения.

В конце мая новость о том, что известного режиссера Кирилла Серебренникова обыскивают правоохранительные органы, облетела все СМИ. Художественнему руководителю московского театра «Гоголь-центр» было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей, которые были выделены на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. В связи с этим Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября, разрешив ему ходить на прогулки с шести до восьми часов вечера в районе Хамовников.