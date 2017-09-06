День рождения под домашним арестом: Собчак, Бондарчук и другие звезды поздравляют Кирилла Серебренникова
В конце мая новость о том, что известного режиссера Кирилла Серебренникова обыскивают правоохранительные органы, облетела все СМИ. Художественнему руководителю московского театра «Гоголь-центр» было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей, которые были выделены на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. В связи с этим Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября, разрешив ему ходить на прогулки с шести до восьми часов вечера в районе Хамовников.
Сегодня режиссер отмечает свое 48-летие. Поздравить Кирилла поспешили звездные друзья и коллеги, которые поддерживают его в этот трудный период. В честь праздника они запустили в социальный сетях флешмоб под тегом #мойдругкириллсеребренников, к которому уже присоединились Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Виктория Исакова, Оксана Фандера и многие другие.
С днём рождения, Мастер! @kirillserebrennikov #мойдругкириллсеребренников
Публикация от VR (@a030aa)
Кира,тут мы отмечаем с тобой ДР ГогольЦентра ,но это и был весь ты,и твой др тоже, вся твоя жизнь и любовь ,вложенная в это никому ненужное место,которое ты сделал одним из лучших городских театров. Никогда не забуду как ты водил меня по катакомбам ,еще без всякого ремонта, и увлеченно рассказывал какое чудесное место тут скоро будет. Даже не верится,что мы там с тобой бродили за три месяца до открытия! Я люблю тебя, люблю то,что ты создаешь,и желаю тебе,чтобы больше мы никогда не отмечали твой день рождения так,как сегодня ! #ДоброПобедит #мойдругкириллсеребренников
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Сегодня нет места для грусти. Мы будем петь песни, будем отмечать день рождения прекрасного человека. Как круто , что ты родился 48 лет назад. Уверена, что мы отпразднуем ещё столько же твоих дней рождения вместе. Будь здоров- это самое важное! #мойдругкириллсеребренников
Публикация от official page Виктория Исакова (@v_isakova)
@kirillserebrennikov #мойдругкириллсеребренников#держись#яверювсправедливость ❤️❤️❤️Кира! Кирилл Семёнович! Мой любимый! Каждое утро просыпаюсь с мыслью о том: как ты? Как пережить все , что упало нам всем на голову? Я шлю тебе свою Любовь, свою Веру и Надежду❤️❤️❤️ Я наивно верю в справедливость и очень хочу , чтоб она восторжествовала. У нас с тобой ещё столько всего впереди, мы тебя все ждем. И верим в то, что за это недоразумение кто-то понесёт ответственность❤️❤️❤️❤️люблю тебя с днём РождениЯ!!!!!!!!!
Публикация от Julia Peresild (@juliaperesild)
#мойдругкириллсеребренников С днём рождения, Кирилл Семенович!
Публикация от Sveta Ustinova (@svetaustinova)
Дорогой Кирилл! Это подлое и поганое время серости должно было ударить именно по тебе. Ты возвышаешься. Ты свет. Ты - свобода! "Укорочен лозунг французской революции: Равенство без свободы и братства. За одно равенство стоило ли драться? Равенство напившихся в том, что напьются? Равенство хитрых и ушлых - ушлым? Равенство глупых с дураками? Равенство продавшихся - продавшим души? Равенство рабов в душе с рабами? Равенства не надо. Это лишнее. Умные, дорожите неравенством с дураками! Честные, гордитесь неравенством с подлецами! Сливы, цените неравенство с вишнями! Города должны быть непохожи, как люди, Люди непохожи, как города! Свобода и братство! Равенства не будет! Никто. Никому. Не равен. Никогда." С Днём рождения! #мойдругкириллсеребренников
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)
Сегодня день рождения моего близкого друга, талантливого режиссера, очень щедрого и честного человека Кирилла Серебренникова @kirillserebrennikov . Мне еще раз хочется сказать спасибо Кириллу за то, что он есть в моей жизни, в нашей жизни, в русском театре и кино, в жизни нашего фонда, в жизни тех, кому нужна помощь. Кирилл - уникальный художник, он создал потрясающий Гоголь Центр в Москве . Создавая этот театр, Кирилл смог найти, разглядеть талантливую молодежь, смог научить их и дать им возможность работать в полном объеме. Я, как и тысячи других людей по всему миру, нуждаюсь в фильмах и спектаклях Кирилла . И я надеюсь, что тот морок, который сейчас происходит вокруг него, пройдет как можно быстрее, и всё встанет на свои места. Мы все видим, насколько несправедлива, слепа и беспощадна может быть система. У меня нет никаких предположений, кому и зачем нужна эта чудовищная глупость. Мои рассуждения, оценки и размышления не решат проблему. Мы с моими коллегами и друзьями стараемся помочь Кириллу делом. Я считаю, что это важнее моих интервью , той пены, которую создают в интернете и СМИ из каждого моего слова, выдернутых из контекста цитат . Я прошу всех отнестись к моей позиции с пониманием. Все, что я посчитала нужным сказать на данный момент , я сказала здесь. #мойдругкириллсеребренников
Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)
Свобода - это не просто слово. Свобода- это когда ты можешь дышать морским воздухом, стоять в солёной воде и встречать закаты. Например. Сегодня я хочу поздравить с днём рождения Кирилла Семёновича, одного из самых талантливых и свободных людей в нашей стране ❤️✊🏻 ps спасибо за лучшее лето в нашей жизни. #мойдругкириллсеребренников
Публикация от Irina Starshenbaum (@starshenbaum)
Фото: eastnews, instagram