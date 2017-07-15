Чем запомнились звездные выходные (15-16 июля)

Григорий Лепс отмечает 55-летие, а сыну Анастасии Стоцкой Саше исполнилось 6.

Григорий,пьем за твое здоровье. С ДНЁМ рождения!!!!!! Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Июл 16 2017 в 9:16 PDT

Эвелина Бледанс, Ксения Бородина, Анастасия Волочкова и Анна Шульгина поделились архивными снимками.

Анна Седокова, Елена Летучая, Ольга Бузова, Алена Водонаева, Лена Темникова и многие другие знаменитости приняли участие в VK Fest в Санкт-Петербурге. А Анастасия Макеева, Жасмин, Зара с коллегами приехали в Витебск на «Славянский базар»

Только что, на фестивале VK🎤 Мой Питер🙏🏻 Спасибо ❤️❤️❤️ я тебя люблю ❤️ #buzovateam#buzova#привыкаю#моилюдивсегдасомной#мойпитер#vkfest#buzova#обузевшие Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 15 2017 в 5:58 PDT

Сергей Жуков, Стас Пьеха, Виктория Дайнеко, Филипп Киркоров, Денис Клявер, Александр Маршал и другие приняли участие в концертах ко Дню металлурга.

Игорь Верник, Валерия, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Табриз Шахиди улетели в Грозный на матч футбольного клуба «Ахмат». А Анна Хилькевич приняла участие в «БеспринцЫпных чтениях».

Пока Олег Газманов с супругой отмечают годовщину свадьбы, Дима Билан признается в любви к… кепке.

В годовщину нашей свадьбы нарвал лилии для моей Маруси. #Марусялучшийфотограф #газманов #москва Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Июл 16 2017 в 2:09 PDT

Хилария Болдуин и Ирена Понарошку показали безграничные возможности йоги. А Максим Галкин записал на видео «танцевальную проходку» дочери Лизы.

Анна Нетребко поделилась секретом изготовления парика.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Июл 15 2017 в 7:57 PDT