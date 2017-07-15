Чем запомнились звездные выходные (15-16 июля)

Григорий Лепс отмечает 55-летие, а сыну Анастасии Стоцкой Саше исполнилось 6.

Григорий,пьем за твое здоровье. С ДНЁМ рождения!!!!!!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Эвелина Бледанс, Ксения Бородина, Анастасия Волочкова и Анна Шульгина поделились архивными снимками.

Анна Седокова, Елена Летучая, Ольга Бузова, Алена Водонаева, Лена Темникова и многие другие знаменитости приняли участие в VK Fest в Санкт-Петербурге. А Анастасия Макеева, Жасмин, Зара с коллегами приехали в Витебск на «Славянский базар»

Сергей Жуков, Стас Пьеха, Виктория Дайнеко, Филипп Киркоров, Денис Клявер, Александр Маршал и другие приняли участие в концертах ко Дню металлурга.

Игорь Верник, Валерия, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Табриз Шахиди улетели в Грозный на матч футбольного клуба «Ахмат». А Анна Хилькевич приняла участие в «БеспринцЫпных чтениях».

Пока Олег Газманов с супругой отмечают годовщину свадьбы, Дима Билан признается в любви к… кепке.

Хилария Болдуин и Ирена Понарошку показали безграничные возможности йоги. А Максим Галкин записал на видео «танцевальную проходку» дочери Лизы.

Анна Нетребко поделилась секретом изготовления парика.

Фото: instagram.com