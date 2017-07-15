День металлурга, фестивали и архивные кадры: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Григорий Лепс отмечает 55-летие, а сыну Анастасии Стоцкой Саше исполнилось 6.
Григорий,пьем за твое здоровье. С ДНЁМ рождения!!!!!!
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Эвелина Бледанс, Ксения Бородина, Анастасия Волочкова и Анна Шульгина поделились архивными снимками.
Анна Седокова, Елена Летучая, Ольга Бузова, Алена Водонаева, Лена Темникова и многие другие знаменитости приняли участие в VK Fest в Санкт-Петербурге. А Анастасия Макеева, Жасмин, Зара с коллегами приехали в Витебск на «Славянский базар»
@nesterovichofficial бесстрашно залез на колонки. Мы с @katyaloonyband за кадром, но кричим не меньше. Это был кайф. Спасибо всем, кто пришёл. Я вас лав #оченьочень #этобылокруто #VKFest #vk #itslit @temnikovasquad и @temnikovabank тоже были там. 🖖🏿♥️
Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)
Только что, на фестивале VK🎤 Мой Питер🙏🏻 Спасибо ❤️❤️❤️ я тебя люблю ❤️ #buzovateam#buzova#привыкаю#моилюдивсегдасомной#мойпитер#vkfest#buzova#обузевшие
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Сергей Жуков, Стас Пьеха, Виктория Дайнеко, Филипп Киркоров, Денис Клявер, Александр Маршал и другие приняли участие в концертах ко Дню металлурга.
Спасибо Железногорск!!! С Днем Металлурга! Это было незабываемо!!! И особенно было приятно встретиться на одной сцене и спеть дуэтом с моими любимыми Сёстрами Толмачевыми , Машей и Настей @mashatolmacheva16 @anastasiyatolmacheva16 Ууууу-е! Это было круто! Ну а мы уже готовимся к выходу в Старом Осколе, чтобы поздравить с днём Металлурга
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Игорь Верник, Валерия, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Табриз Шахиди улетели в Грозный на матч футбольного клуба «Ахмат». А Анна Хилькевич приняла участие в «БеспринцЫпных чтениях».
Пока Олег Газманов с супругой отмечают годовщину свадьбы, Дима Билан признается в любви к… кепке.
В годовщину нашей свадьбы нарвал лилии для моей Маруси. #Марусялучшийфотограф #газманов #москва
Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)
Хилария Болдуин и Ирена Понарошку показали безграничные возможности йоги. А Максим Галкин записал на видео «танцевальную проходку» дочери Лизы.
Доченька моя любимая 😍😘💃🤗 Хотя Гарик опять ехал на мне, я сумел снять эту феерическую танцевальную проходку на глазах у многочисленных зрителей 😂P.S. Музыка была, конечно, у неё в голове, как это определяет сама Лиза. #елизаветагалкина #БейонсеРижскогоРазлива #ДиваЮрмальскихПесочниц #максимгалкин #дети #дочка #доченька
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
Анна Нетребко поделилась секретом изготовления парика.
Фото: instagram.com