День города и день выборов: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эти выходные совпали День города и единый день голосования, поэтому многие отечественные звезды вместе со всей страной проявили гражданскую ответственность и сделали свой выбор, признались в любви к родным городам и отметили это в своих Instagram.
«МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! С ДНЁМ ГОРОДА! Это город моего счастливого детства, город любви, радости и слез вперемешку, проигрышей и побед, место силы для меня! Мои дети, моя семья, мои друзья все в этом городе! С ПРАЗДНИКОМ ВСЕ, КТО ЛЮБИТ МОЮ МОСКВУ!» — написала Яна Поплавская.
«С Днём Рождения, мой самый любимый город на земле!!! С Днём Рождения, Москва👏 Ты не только самый любимый город, но и единственный для меня👏👏 @t.a.tarasova часто говорит фразу: «Леша может всё»! Нет, Москва может всё и, самое главное, для всех☝️», — признался в любви к столице Алексей Ягудин.
«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось...» Сегодня День рождения столицы нашей Родины - прекрасного и удивительного города🌟, который я люблю всем ❤Я хочу пожелать Москве-имениннице с каждым годом становиться все краше и лучше❣ а москвичей и гостей столицы поздравляю с Днем города🎉🎉🎉», — поздравила Оксана Федорова.
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Я с рождением детей покинула Москву, которую очень люблю, с ее ритмом жизни, с ее безграничными возможностями... Мне посчастливилось родиться в этом уникальном, буквально во всем, городе, учиться, тренироваться и выступать, я с гордостью ношу звание - Чемпионка Москвы , которое получила ещё в 12 лет 🙈 в общем, я люблю свою родную Москву и в этот день хочу поздравить всех, ее жителей и гостей, с тем, что этот удивительный город дарит незабываемые воспоминания и именно здесь можно услышать, как стучит сердце России! Но я не могу радоваться в полной мере, когда один город цветёт и пахнет, а остальные погибают... крупные проекты, типа парка Зарядье, бесспорно прекрасны, но где-то, все так же в России, врач элементарно не может проехать к людям, а дети героически добираются до школы и не имеют в доступности ни один вид спорта... и этот мощнейший перекос, который я наблюдаю, не может не волновать любого человека. Мы могли бы быть немного скромнее, страна огромная и необходимо поднимать регионы! Я никогда не забуду свою поездку в Крымск, открывая школу, влюбилась в детей, умных, смелых и не по годам взрослых, разговорились... они не хотят пить, курить, но только вот в доступности десятка км для них нет ничего, кроме убитого дк, помню как работала в Вологодской области, а там просто частично нет дорог, просто нет вообще, помню бабушку, у которой нет газа...поэтому говорила тогда и пишу об этом сейчас, дорогая Москва, с ее амбициозными планами, давайте думать о всей нашей любимой стране! Ведь всем Россиянам хочется иметь сначала элементарные блага и возможности для любимых детей, а бюджет един, и как мы все понимаем, он не безграничный! И ещё важный момент, который зависит точно только от нас, а не от решений чиновниковов, давайте беречь все , что нас окружает, каждый цветок, лепесток, доносить до урны мусор и убирать за своими животными на улице, последнее уже, просто невыносимо!!! С праздником, Москва!
Дмитрий Тарасов: «С Днём Рождения, любимая Москва! Горжусь тем, что являюсь коренным твоим жителем».
«Если меня спросят, какой мой любимый город, я не задумаюсь ни на секунду - конечно, Москва! Я родилась и прожила здесь всю жизнь. Куда бы я ни уезжала, возвращаться хочу именно сюда. К этим людям, к этой суете, даже к этим пробкам, в которых можно перекусить, решить дела, переодеться к следующему концерту и даже сделать маникюр! 😂 Уют создаёт не один человек, его создаём мы с вами и именно от нас зависит, какой будет Город. Я уже сделала свой выбор. Проголосуйте и вы!» — обратилась к подписчикам Инна Маликова.
«Я живу в Москве 14 лет, 12 из которых в моем паспорте красуется местная прописка. Я очень люблю свой город, несмотря на то, что эта любовь пришла не сразу. Это город, который осуществляет любые мечты! Я ей благодарна безмерно за все, что у меня сегодня есть! Мои самые любимые районы Патрики и Хамовники, и гулять люблю в районе Кузнецкого моста. Люблю суету и сумасшедший ритм, возможность найти все что угодно 24/7 и подумать о жизни в бесконечных пробках. С днём города, красивая! С днём города, Москва!» — призналась Виктория Дайнеко.
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Красавица Москва отмечает свой день рождения! Город невероятной красоты и энергии, город, который не может никого оставить равнодушным! Уже несколько месяцев прошло после Чемпионата мира, но до сих пор мне пишут друзья, делясь впечатлениями от столицы и надеясь вернуться. Признаюсь, что наша любовь с Москвой случилась не сразу, но стала взаимной! От всей души поздравляю горожан с праздником! #Москва871 #ДеньГорода 🇷🇺
«Наш любимый город празднует сегодня свой День рождения! Москва постоянно меняется в течение уже почти девяти веков и становится все лучше и лучше с каждым днем! Гулять по центру города все приятнее, передвигаться по городу легче, жить - комфортнее. Бывают и недостатки, но я верю, что город сможет стать еще красивее, лучше и удобнее для москвичей и гостей столицы! С Днем Рождения, Дорогая моя Столица, Красавица-Москва!» — поздравила Москву Надежда Бабкина.
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Моя профессия такова, что я - как и, наверняка, многие из вас - абсолютно "командный игрок". Мне очень важно, чтобы в работе над каждым проектом рядом были самые надежные, самые неравнодушные и искренне болеющие общим делом люди. Я выбираю тех, с кем я существую "про одно". И так абсолютно во всем. Когда речь идет о городе, в котором я живу, который безумно люблю и хочу видеть процветающим, развивающимся, устремленным в интересное и яркое будущее, комфортным и открытым для людей, я тоже намерена делать свой выбор. Выбирать того, под чьим руководством наш прекрасный город отправится в свое завтра. Мне не все равно. Поэтому 9 сентября я обязательно иду на выборы мэра. А вы? #выборымэра #9сентября
«Вчера отпраздновали День города, а сегодня не менее важный день – выборы мэра Москвы! Москва — это мой город, здесь я провожу большую часть своего времени, работаю и отдыхаю, здесь мои дети учатся и развиваются, и мне не безразлична судьба моего города. Так что мы позавтракали и пошли всей семьёй голосовать. Погода супер, у нас на Ходынке уже много людей на участке. Приятно, когда соседи разделяют твои взгляды на гражданскую ответственность 🙂 Я свой выбор уже сделала. Надеюсь, вы тоже) А тем, кто ещё не дошёл, хочется сказать: не пожалейте потратить 10 минут, чтобы проголосовать, наше будущее в наших руках!» — обратилась к подписчикам Юлия Барановская.
Ирина Дубцова: «За моей спиной самый прекрасный город Земли ! С днём рождения, МОСКВА ♥️ Сегодня выборы мэра столицы ! Я уже проголосовала, а вы?»
Евгений Плющенко: «Сегодня Выборы Губернатора Московской Области! Одним из первых проголосовал на нашем участке в Назарьево! Сегодня важен каждый голос для нашего региона! В наше время выборы пропускать нельзя». Фигурист пришел голосовать вместе с супругой — продюсером Яной Рудковской.
«Поехала с открепительным голосовать. За кого - не скажу. Но есть ощущение, что на мне и так большими буквами написано 😹», — иронизирует Мария Захарова.
Алексей Чадов на выборах побывал впервые: «Я это сделал! Впервые в своей жизни сходил на выборы Мэра. Да и вообще это - первые мои выборы.😅 Пришлось заморочиться, конечно - съездить за открепительным в пятницу, потому что сегодня я за городом. Такие дела, взрослею 😉 Желаю Москве и всем землякам мира и добра!✌»
Анна Нетребко в День Москвы приняла участие в грандиозном концерте в честь открытия нового концертного зала в парке «Зарядье»: «Для меня было большой честью участвовать в День Москвы в концерте, посвящённом открытию зала в Зарядье! Вместе с @v_gergiev @matsuevdenis@daniil_trifonov @albinashagimuratova @ildarabdrazakov @mikhailpetrenko 🙏🌹Прекрасный зал в сердце Москвы! Поздравляю! Здесь отрывок из арии Марфы Римского-Корсакова «Царская невеста»...»
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Фото и видео: instagram