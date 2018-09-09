День города и день выборов: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эти выходные совпали День города и единый день голосования, поэтому многие отечественные звезды вместе со всей страной проявили гражданскую ответственность и сделали свой выбор, признались в любви к родным городам и отметили это в своих Instagram.

«МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! С ДНЁМ ГОРОДА! Это город моего счастливого детства, город любви, радости и слез вперемешку, проигрышей и побед, место силы для меня! Мои дети, моя семья, мои друзья все в этом городе! С ПРАЗДНИКОМ ВСЕ, КТО ЛЮБИТ МОЮ МОСКВУ!» — написала Яна Поплавская.

«С Днём Рождения, мой самый любимый город на земле!!! С Днём Рождения, Москва👏 Ты не только самый любимый город, но и единственный для меня👏👏 @t.a.tarasova часто говорит фразу: «Леша может всё»! Нет, Москва может всё и, самое главное, для всех☝️», — признался в любви к столице Алексей Ягудин.

«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось...» Сегодня День рождения столицы нашей Родины - прекрасного и удивительного города🌟, который я люблю всем ❤Я хочу пожелать Москве-имениннице с каждым годом становиться все краше и лучше❣ а москвичей и гостей столицы поздравляю с Днем города🎉🎉🎉», — поздравила Оксана Федорова.