«День Глюкозы»: Наталья Ионова отмечает день рождения

7 июня свой день рождения отмечает Наталья Ионова (выступает под псевдонимом Глюк'Оzа, – прим.ред.). В этом году певице исполнилось 33 года. В честь праздника супруг артистки Александр Чистяков опубликовал в Instagram Stories забавные видеопоздравления. «С днем Глюкозы, мама», — говорит младшая дочь певицы Вера и с аппетитом откусывает зефир.