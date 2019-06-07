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«День Глюкозы»: Наталья Ионова отмечает день рождения

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Наталья Ионова

Фото: Instagram Натальи Ионовой
Певица получила забавные поздравления от мужа и дочки.

7 июня свой день рождения отмечает Наталья Ионова (выступает под псевдонимом Глюк'Оzа, – прим.ред.). В этом году певице исполнилось 33 года. В честь праздника супруг артистки Александр Чистяков опубликовал в Instagram Stories забавные видеопоздравления. «С днем Глюкозы, мама», — говорит младшая дочь певицы Вера и с аппетитом откусывает зефир.

В свою очередь, Александр прилег с шоколадкой на газон: «С днем Глюкозы, муся».

Многочисленные друзья и коллеги также поздравили Наталью. «Натусик!!!! С Днём рождения!!! Цвети и пой!!! 🎂❤️🙏🏼», — написал Александр Ревва.

«Натууууся! Люблю!!! Завтра гуль гуль», — написала Ксения Собчак.

«С днем рождения, красотка!» — написала Яна Рудковская. К ней присоединилась Катя Иванчикова: «С Днем Рождения, красавица!».

Больше о Наталье Ионовой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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