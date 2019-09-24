Деми Мур откровенно рассказала о пережитом изнасиловании и причинах расставания с Эштоном Кутчером

Когда Деми превратилась в симпатичную девушку мать-алкоголичка Вирджиния Кинг стала брать ее с собой в бары, чтобы мужчины больше обращали на них внимание. А однажды мать получила 500 долларов за то, чтобы с ее дочерью развлекся незнакомый мужчина. Однако Мур призналась в интервью, что в глубине души хочет верить, что мать ее не предала и не продала.

«Но на деле это было изнасилование и предательство самого близкого человека», - вспомнила актриса.

Деми также рассказала, что мать несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, причем на глазах у девочки. В 16 лет девушка ушла из дома и в Голливуде пыталась начать карьеру актрисы и модели. В 18 лет Деми вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура, фамилию которого оставила навсегда. Их брак продлился 5 лет.