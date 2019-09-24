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Деми Мур откровенно рассказала о пережитом изнасиловании и причинах расставания с Эштоном Кутчером

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Деми Мур

Фото: EAST NEWS

Актриса дала интервью накануне выхода своих мемуаров.

24 сентября на полках книжных магазинов в США появилась автобиография 56-летней Деми Мур «Наизнанку» (Inside out). В книге она рассказала о том, как росла в невыносимых условиях, о предательстве самых близких людей и ужасах пережитого изнасилования.

Деми рассказывает о своем прошлом

Накануне появления книги в продаже актриса дала эксклюзивное интервью программе «Доброе утром, Америка!». Во время разговора с журналистом Деми призналась, что ее мать и отчим были алкоголиками, а в 15 лет над ней надругался взрослый мужчина.

Мур до 13 лет была уверена, что отчим Дэн Гейнс ее настоящий отец. Но девочка узнала правду, кода нашла спрятанное свидетельство о рождении. Оказалось, что биологический родитель бросил ее мать еще до появления ребенка на свет.

Когда Деми превратилась в симпатичную девушку мать-алкоголичка Вирджиния Кинг стала брать ее с собой в бары, чтобы мужчины больше обращали на них внимание. А однажды мать получила 500 долларов за то, чтобы с ее дочерью развлекся незнакомый мужчина. Однако Мур призналась в интервью, что в глубине души хочет верить, что мать ее не предала и не продала.

«Но на деле это было изнасилование и предательство самого близкого человека», - вспомнила актриса.

Деми также рассказала, что мать несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, причем на глазах у девочки. В 16 лет девушка ушла из дома и в Голливуде пыталась начать карьеру актрисы и модели. В 18 лет Деми вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура, фамилию которого оставила навсегда. Их брак продлился 5 лет.

Фредди и Деми Мур, 1981 год

Фото: EAST NEWS

После Деми, которая уже снималась в кино, встретила второго мужа Брюса Уиллиса. В 13-летнем браке с ним Мур родила троих дочек.

Деми Мур и Брюс Уиллис с дочкой Румер

Фото: EAST NEWS

В книге «Наизнанку» Деми Мур откровенно рассказала, почему распался ее 8-летний брак с третьим мужем Эштоном Кутчером. Отношения стали портиться, когда молодой супруг уговорил ее заняться сексом втроем. Деми согласилась, чтобы не разочаровать его, но позже назвала это ошибкой. А Кутчер, почувствовав, что ему все можно, стал изменять. В 2011 году Деми подала на развод с ним.

Деми Мур и Эштон Кутчер

Фото: EAST NEWS

Представители Кутчера отметили, что актер знал, что Деми расскажет их историю в автобиографии: «Он не зол и не разочарован. Эштон знал о тяжелом детстве бывшей жены и всегда ей сочувствовал».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, East News

Видео: ABC News

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