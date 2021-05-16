«Дело вообще хотят закрыть»: Анастасия Веденская о последствиях избиения

Прошло уже три месяца с момента избиения актрисы другой девушкой в баре, Веденская все еще переживает эту ситуацию и мечтает добиться справедливости. Тогда после инцидента Анастасия сразу обратилась в полицию. «Дело вообще хотят закрыть, хотя есть все доказательства ее вины, ведь произошедшее снято на видео. Я не знаю, в связи с чем так происходит. Но мы с адвокатом теперь ищем другие пути, чтобы справедливость восторжествовала. Мы написали жалобу в прокуратуру. Это просто из ряда вон выходящая ситуация!» – возмущается актриса.

Напомним, в середине февраля после премьеры картины «Дочь тьмы» актриса с коллегами отдыхала в одном из заведений Санкт-Петербурга. Одна из участниц компании, сидящая напротив, в ходе ссоры с Анастасией ударила ее пивной кружкой по лицу, оставив множество шрамов. За 36-летнюю Веденскую в ходе потасовки вступился ее бывший муж актер Владимир Епифанцев. Узнав об инциденте, он сразу приехал в бар. Мужчина разнял девушек и ударил спутника обидчицы. Видео драки с актером попало в сеть, позже он извинился перед теми, на кого напал под влиянием эмоций.

На данный момент актриса пытается сделать все, чтобы виновные были наказаны, и планирует идти до конца, несмотря на то, во сколько денег ей это может обойтись. Веденская до сих пор лечит шрамы на лице. «Последствия черепно-мозговой травмы прошли, со здоровьем у меня все хорошо. Нужно еще несколько месяцев, чтобы прошел шрам. Я была на консультациях у нескольких пластических хирургов, но на операцию не решилась», – рассказала актриса.