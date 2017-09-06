Американская актриса и наследник британского престола готовятся к первому официальному совместному выходу

В Кенсингтонском дворце разрабывается план объявления помолвки принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

По словам источника, обручение пары произошло во время их путешествия по Африке. Влюбленные посетили одно из семи чудес света — водопад Виктория, названный в честь прапрапрапрабабушки принца Гарри.

Меган произвела приятное впечатление на родственников жениха — принца Чарльза и герцогиню Корнуэльскую Камиллу. Встреча с Чарльзом и Камиллой была особенно важной для актрисы. Гарри очень нервничал, когда представлял подругу отцу. Также Меган поддерживает теплые отношения с кузиной жениха — принцессой Евгенией — и его «вторым отцом» — Марком Дайером, который воспитывал Гарри с детства. Как отмечает инсайдер, официальный совместный выход наследника британского престола и звезды сериала «Форс-мажоры» состоится на «Играх непобежденных» , которые стартуют 23 сентября в Торонто.

Принц Гарри

Как указывает Daily Mail, свадьба принца Гарри и Меган Маркл не сможет состояться в Вестминстерском Аббатстве, где сочетались браком принц Уильям и Кейт Миддлтон. Это связано с тем, что актриса находится в разводе и придерживается католического вероисповедания.

Меган Маркл

Напомним, некоторое время назад стало известно, что ради брака с Меган Маркл принц Гарри готов пожертвовать королевскими титулами.