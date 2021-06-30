Дело Эдварда Била отправили в суд, несмотря на примирение сторон
Блогеру вынесено обвинение в преступлении по 264 статье, части 1 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Прекратить дело в связи с примирением сторон было отказано.
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Фото: Скриншот видео YouTube
Напомним, весной пранкер Эдвард Бил спровоцировал серьезное ДТП в центре Москвы, в котором пострадала женщина.
Блогер принес извинения пострадавшей и выплатил ей денежную компенсацию — несмотря на это, закрыть дело отказались. Кроме того, консультант Госдумы Мария Артемова, которая оказалась в автомобиле, столкнувшимся с машиной Била, потребовала ужесточить наказание.
Адвокат женщины заявил, что она просит Мосгорсуд «проверить обоснованность смягчения запретов Билу». Как отметил юрист, Тверской районный суд отказался утвердить ряд запретов для фигуранта уголовного дела, которых добивался следователь.
Во время судебного разбирательства Эдварду Билу запретили водить машину, посещать развлекательные мероприятия и пользоваться интернетом, однако под арест заключать не стали.
Фото: скриншот видео YouTube-канала Эдварда Била
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