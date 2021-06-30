Дело Эдварда Била отправили в суд, несмотря на примирение сторон

Блогер принес извинения пострадавшей и выплатил ей денежную компенсацию — несмотря на это, закрыть дело отказались. Кроме того, консультант Госдумы Мария Артемова, которая оказалась в автомобиле, столкнувшимся с машиной Била, потребовала ужесточить наказание.

Адвокат женщины заявил, что она просит Мосгорсуд «проверить обоснованность смягчения запретов Билу». Как отметил юрист, Тверской районный суд отказался утвердить ряд запретов для фигуранта уголовного дела, которых добивался следователь.

Во время судебного разбирательства Эдварду Билу запретили водить машину, посещать развлекательные мероприятия и пользоваться интернетом, однако под арест заключать не стали.