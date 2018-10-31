«Делайте подобные фото в ателье!»: Иван Ургант спародировал звезд, пострадавших от кражи личных снимков хакерами

Иван Ургант обыграл неловкую ситуацию, в которую в последнее время попадают известные артисты и спортсмены из-за взлома их личных аккаунтов и гаджетов и публикации в Сети их очень личных фотографий. Напомним, накануне хакеры слили откровенные снимки Аланы и Павла Мамаевых, а также других знаменитостей.

Шоумен порекомендовал известным людям не хранить подобные кадры в телефоне и делать их в другом месте — в уже давно ушедших в прошлое фотоателье. Эти слова были подкреплены личным примером: на снимке, опубликованном в официальном аккаунте шоу «Вечерний Ургант», Иван сидит на велосипеде в «костюме Адама».