«Делайте подобные фото в ателье!»: Иван Ургант спародировал звезд, пострадавших от кражи личных снимков хакерами

Иван Ургант обыграл неловкую ситуацию, в которую в последнее время попадают известные артисты и спортсмены из-за взлома их личных аккаунтов и гаджетов и публикации в Сети их очень личных фотографий. Напомним, накануне хакеры слили откровенные снимки Аланы и Павла Мамаевых, а также других знаменитостей.
Шоумен порекомендовал известным людям не хранить подобные кадры в телефоне и делать их в другом месте — в уже давно ушедших в прошлое фотоателье. Эти слова были подкреплены личным примером: на снимке, опубликованном в официальном аккаунте шоу «Вечерний Ургант», Иван сидит на велосипеде в «костюме Адама».
«Скандал в Интернете! Накануне в Сеть просочились интимные фотографии российских знаменитостей, украденные хакерами с мобильных устройств. Возникает вопрос: зачем хранить в телефоне столь откровенные снимки? Поступайте как Иван Ургант – делайте интимные фото в ателье!» — так подписана эта забавная публикация.
К слову, это не первый подобный эксперимент телеведущего. Весной он опубликовал в своем микроблоге фото обложки журнала Vogue Russia, на которой позировал вместе с футболистом Федором Смоловым, спародировав Наталью Водянову. У большинства поклонников такие посты Урганта вызывают лишь положительные эмоции.
Фото и видео: Instagram