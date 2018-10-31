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«Делайте подобные фото в ателье!»: Иван Ургант спародировал звезд, пострадавших от кражи личных снимков хакерами

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я выбрал вместо рекламы.
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Иван Ургант

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Популярный телеведущий Иван Ургант, известный розыгрышами звезд, в очередной раз решил подшутить над своими коллегами.

Иван Ургант обыграл неловкую ситуацию, в которую в последнее время попадают известные артисты и спортсмены из-за взлома их личных аккаунтов и гаджетов и публикации в Сети их очень личных фотографий. Напомним, накануне хакеры слили откровенные снимки Аланы и Павла Мамаевых, а также других знаменитостей.

Шоумен порекомендовал известным людям не хранить подобные кадры в телефоне и делать их в другом месте — в уже давно ушедших в прошлое фотоателье. Эти слова были подкреплены личным примером: на снимке, опубликованном в официальном аккаунте шоу «Вечерний Ургант», Иван сидит на велосипеде в «костюме Адама».

«Скандал в Интернете! Накануне в Сеть просочились интимные фотографии российских знаменитостей, украденные хакерами с мобильных устройств. Возникает вопрос: зачем хранить в телефоне столь откровенные снимки? Поступайте как Иван Ургант – делайте интимные фото в ателье!» — так подписана эта забавная публикация.

К слову, это не первый подобный эксперимент телеведущего. Весной он опубликовал в своем микроблоге фото обложки журнала Vogue Russia, на которой позировал вместе с футболистом Федором Смоловым, спародировав Наталью Водянову. У большинства поклонников такие посты Урганта вызывают лишь положительные эмоции.

Фото и видео: Instagram

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