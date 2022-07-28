Дела плохи: новое фото Лаймы Вайкуле расстроило поклонников

После долгого молчания певица Лайма Вайкуле решила все же обратиться к поклонникам. В своем микроблоге исполнительница опубликовала новый пост, в котором приглашала всех желающих на свой концерт. Однако фанатов больше заинтересовал снимок знаменитости, а не анонс предстоящего мероприятия.

На фотографии певица позировала в шляпе и платке, который полностью покрывал ее голову. Многие подписчики тут же решили, что таким образом Лайма Вайкуле пытается скрыть потерю волос в процессе борьбы с онкологией.

Напомним,несколько недель назад в СМИ просочилась информация, что у исполнительницы случился рецидив рака. На одном из мероприятий знаменитость тогда появилась в парике и выглядела осунувшейся и очень уставшей. Тогда многие предположили, что это из-за последствий пройденной терапии. Помимо этого, у Лаймы Вайкуле сейчас большие финансовые трудности, что тоже не могло не сказаться на внешнем виде певицы.