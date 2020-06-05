Декольте, пушистые ресницы и наивный взгляд: звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова снялась в провокационном клипе

В клипе актриса предстала в образе красотки с пушистыми ресницами, романтичными локонами и эффектным в декольте. Она пытается соблазнить Родиона, который и без нее прекрасно проводит время, а в конце ролика в кадре неожиданно появляется.... бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Косюшкин.