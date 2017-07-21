Декольте, мини и эротические сцены с девушкой: Глюк'oZа представила новый клип
Глюк'oZа feat. Artik & Asti — Пахну лишь тобой
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Известная своими провокационными нарядами и клипами певица Наталья Ионова сняла новое видео на песню «Пахну лишь тобой».
Глюк'oZа записала совместный трек с украинской группой Artik & Asti. В клипе на песню Наталья и Анна (Asti) танцуют на вечеринке в сексуальных платьях с глубокими декольте, а затем уединяются вдвоем в номере...
«Наконец-то вышел наш долгожданный клип на песню «Пахну Лишь Тобой». Наслаждайтесь музыкой и красивой картинкой и помните, это только начало! Жду ваших отзывов, хорошие мои», — анонсировала Глюк'oZа выход клипа у себя в Instagram.