Известная своими провокационными нарядами и клипами певица Наталья Ионова сняла новое видео на песню «Пахну лишь тобой».

Глюк'oZа записала совместный трек с украинской группой Artik & Asti. В клипе на песню Наталья и Анна (Asti) танцуют на вечеринке в сексуальных платьях с глубокими декольте, а затем уединяются вдвоем в номере...