Декольте и перья: молодая возлюбленная Александра Петрова в дерзком образе снялась для глянца

«Секс внутри. В очередной раз убеждаюсь, что для сексуальности не обязательно иметь большую грудь или попу. Вы очень сексуальная», «Воу! Шкарна», «Ну хороша же!», — написали комплименты в комментариях.

О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году. Влюбленные долго скрывали отношения: редко появлялись вместе, а если и «светились» на мероприятиях, то не разрешали себя снимать. Но со временем они сменили тактику и стали везде позировать рука об руку.

Кстати, на днях стало известно, что Стася переехала жить в квартиру Александра Петрова. Друзья пары сообщают, что актер сделал предложение о совместном проживании буквально через пару месяцев после начала их отношений, но девушка согласилась съехаться с избранником только почти год спустя.