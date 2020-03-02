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Декольте и перья: молодая возлюбленная Александра Петрова в дерзком образе снялась для глянца

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма «Лед-2»

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Актриса Стася Милославская показала подписчикам кадр черно-белой фотосессии.

Молодая возлюбленная звезды российского кино Александра Петрова — Стася Милославская украсила собой обложку журнала «Атмосфера». Для съемок в глянце 24-летняя актриса сменила несколько образов.

Александр Петров и Стася Милославская

Одним из кадров Стася поделилась с подписчиками. На черно-белой фотографии хрупкая Стася позирует в дерзком образе: в черном боди с декольте и высокими вырезами на бедрах, А ее обувь украшают длинные перья.

Стилисты сделали актрисе гладкую укладку и нанесли яркий макияж. Из украшений на Милославской — лишь крупные серьги.

«Секс внутри. В очередной раз убеждаюсь, что для сексуальности не обязательно иметь большую грудь или попу. Вы очень сексуальная», «Воу! Шкарна», «Ну хороша же!», — написали комплименты в комментариях.

О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году. Влюбленные долго скрывали отношения: редко появлялись вместе, а если и «светились» на мероприятиях, то не разрешали себя снимать. Но со временем они сменили тактику и стали везде позировать рука об руку.

Кстати, на днях стало известно, что Стася переехала жить в квартиру Александра Петрова. Друзья пары сообщают, что актер сделал предложение о совместном проживании буквально через пару месяцев после начала их отношений, но девушка согласилась съехаться с избранником только почти год спустя.

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Фото: Светлана Наконечная и Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram

Видео: Passion.ru

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