12 декабря в Лондоне прошла премьера очередной части суперпопулярной кинофраншизы «Звездные войны».

Светский раут посетили братья-принцы Уильям и Гарри, которые сыграли в этом фильме небольшие роли имперских штурмовиков. Наследники престола не взяли с собой возлюбленных: беременная супруга Уильяма Кейт Миддлтон была в этот день на другом мероприятии, а почему Меган Маркл не составила жениху Гарри компанию — остается загадкой.