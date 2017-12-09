12 декабря в Лондоне прошла премьера очередной части суперпопулярной кинофраншизы «Звездные войны».

Светский раут посетили братья-принцы Уильям и Гарри, которые сыграли в этом фильме небольшие роли имперских штурмовиков. Наследники престола не взяли с собой возлюбленных: беременная супруга Уильяма Кейт Миддлтон была в этот день на другом мероприятии, а почему Меган Маркл не составила жениху Гарри компанию — остается загадкой.

Также на красной дорожке блеснула восходящая звезда Голливуда Дэйзи Ридли, сыгравшая одну из главных ролей в новых «Звездных войнах». Девушка надела остромодное вечернее платье Calvin Klein, подол которого был сильно помят — неизвестно, специально ли. Впрочем, Дэйзи это обстоятельство нисколько не смутило: она лучезарно улыбалась фотографам и с удовольствием позировала вместе с коллегами по блокбастеру.

Фото: Getty Images