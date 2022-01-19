Дебош Анастасии Волочковой на борту самолета: провокации сторон, обвинения и другие подробности

Анастасия Волочкова же считает, что провоцировали ее и собирается подать в суд на бортпроводника Ивана, который просил ее надеть маску и снимал все на видео. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — пообещала бывшая прима.

По словам артистки и ее спутник Сергея, стюард подошел к ним ровно в тот момент, когда балерина приспустила маску, чтобы попить кофе. «Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой», — сообщила разгневанная балерина.

Избранник Анастасии также заступился за свою пассию, его слова приводит StarHit. «Мы с Настей сидели на своих местах, к ней подходили дети — пообщаться, сфотографироваться. Настя дарила им какие-то подарки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы выпить кофе. Потом пришел стюард и две девушки с камерами, начали снимать Настю без маски. Я спросил стюарда, сможет ли он пить кофе без маски. Я ему подал чашку, потом тоже взял камеру. Видно было, что этот молодой человек провоцировал нас на конфликт. Я грубо сказал ему об этом. Сидящие рядом дети испугались, один мальчик даже заплакал и убежал», — рассказал свою версию событий Сергей.

В свете произошедшего на Волочкову в МВД составили два протокола о нарушениях. Один — за мелкое хулиганство, в том числе из-за того, что балерина грубила сотрудникам органов и вела себя вызывающе после задержания, второй — за отказ надевать средства индивидуальной защиты.