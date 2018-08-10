«Даже женщины так себя не ведут»: Любовь Успенская прокомментировала конфликт с Филиппом Киркоровым

После одного из случайных столкновений Филипп отписался от Любови в соцсетях.

«Меня это не волнует! Я от него в социальных сетях не отписывалась, но могу это сделать. Честно говоря, об этом не думала. Он так серьезно воспринимает все! Ведет себя, как баба, а не как мужик. Его поведение недостойно, чтобы я его обсуждала. Даже женщины так себя не ведут. Что ж, я же не могу научить его жить по-мужски», — прокомментировала артистка в разговоре с изданием «Собеседник».

Филипп предпочитает никак не комментировать происходящее.