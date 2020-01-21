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«Даже краше, чем раньше»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после операции по удалению грудных имплантов

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Слайд, который
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Лера Кудрявцева дома

Фото: Instagram

Телеведущая показала свою «новую» стройную фигуру.

Перед Новым годом Лера Кудрявцева перенесла многочасовую операцию по удалению грудных имплантов. Телеведущая рассказала миллионам подписчиков свою историю и теперь предостерегает всех женщин от повторения ее ошибок.

И меньше месяца спустя после хирургического вмешательства Лера вернулась к работе и показала подписчикам свою «новую» стройную фигуру, но теперь уже без впечатляющего бюста.

А днем ранее Лера показала фотографию со съемок ток-шоу «Звезды сошлись». И подписчиком сразу же поинтересовались, стоит ли теперь ждать от нее фотографий с вырезами. Телеведущая ответила улыбкой в комментарии.

«Красотка Лерочка», «Даже краше, чем раньше», «С возвращением и здоровья вам», «Мне кажется, даже помолодела», — поддержали Леру Кудрявцеву подписчики.

Находясь в больнице, телеведущая призналась, что 15 лет ходила с искусственной грудью. И все это время ее организм боролся с инородным телом. «Из-за этого у меня был синдром хронической усталости», — рассказывала звезда. Она призналась, что больше не будет делать подобных ошибок и посоветовала всем много раз подумать прежде, чем решиться на пластическую операцию.

Фото и видео: Instagram

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