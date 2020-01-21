«Даже краше, чем раньше»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после операции по удалению грудных имплантов

Перед Новым годом Лера Кудрявцева перенесла многочасовую операцию по удалению грудных имплантов. Телеведущая рассказала миллионам подписчиков свою историю и теперь предостерегает всех женщин от повторения ее ошибок.

И меньше месяца спустя после хирургического вмешательства Лера вернулась к работе и показала подписчикам свою «новую» стройную фигуру, но теперь уже без впечатляющего бюста.