Давид Манукян тепло высказался об Ольге Бузовой впервые после расставания

28-летний Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, несколько месяцев назад расстался с Ольгой Бузовой. С тех пор пара не комментировала свои отношения в позитивном ключе, лишь изредка они позволяли публично высказаться в адрес друг друга.

Певец и блогер посетил Youtube-шоу «Бар в большом городе», где ведущая предложила ему вспомнить ситуацию, в которой Ольга ему помогала и спасала. Манукян замялся и не смог быстро ответить на вопрос. Тогда как второй гость Артем Муратов припомнил один случай, когда Ольга спасла съемки, находящие на грани срыва. И несмотря на плохое самочувствие Бузова не подвела команду.

«У нас съемки в студии «Союз». Вот-вот должен прийти гость, которого мы давно ждали, но вот он заболел и сказал, что не придет. А мы все под него подготовили, писали. И все. На следующий день надо кого-то звать. И кто нас выручил? Не Дава, и не Леля… Так вот она с температурой 39 что ли, без голоса, еле говоря…» – вспоминает Артем.

В этот момент Дава комментирует: «Она очень ответственная, поэтому…». Ведущая и гость немного удивились короткому, но теплому высказыванию в адрес бывшей девушки, и захотели продолжить с ним разговор об Ольге, но Манукян не стал дальше развивать эту тему. Возможно, чувства Давида к поп-певице еще не полностью угасли.

Напомним, пара рассталась после полутора лет отношений. Ольга Бузова публично обвинила экс-возлюбленного в изменах и в том, что будучи вместе, блогер не раз поднимал на нее руку.