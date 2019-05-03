«Давайте без рассуждений»: Виктория Дайнеко резко ответила хейтерам в Сети

31-летня Виктория Дайнеко часто балует почти миллионную армию подписчиков фотографиями и видеороликами. Певица не стесняется быть такой, как она есть на самом деле – разной, открытой и радующейся жизни. Но у нее, как и у большинства публичных людей есть масса поклонников, но и много тех, кто по любому поводу вставляет шпильки и критикует артистку.
Виктория, судя по ее стилю ведения Instagram, человек культурный и сдержанный, но и у нее, похоже, лопнуло терпение. Девушка опубликовала большой пост, обращенный к ее хейтерам. Она прямо сказала, что может быть разной и непредсказуемой, но до тех пор, пока ей нравится собственное отражение в зеркале и устраивает все происходящее, остальные могут не переживать за ее судьбу.
«Я певица, я Мама, я друг, я любимая девушка, я любящая девушка … я работаю, я иногда отдыхаю, я люблю ходить без макияжа, я люблю ходить только в одном агент провокаторе, я люблю носить оверсайз, я люблю туфли на шпильках, я люблю кроссовки, я люблю вечерние платья, я люблю рюкзаки, я люблю изящные сумочки, я люблю быть простой, я люблю быть сложной. Давайте не будем судить человека однобоко? Я могу сниматься в мужских журналах с таким же успехом как и быть мамой, с таким же успехом как сниматься в кулинарных передачах. Это не делает меня плохой, это не делает меня хорошей. Это говорит только о том, что я человек. … Поэтому плиз, давайте без рассуждений что мне идет больше. Каждый видит то, что он хочет. … Всем любви! К себе в первую очередь», - написала Виктория Дайнеко в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники любимую певицу поддержали и написали ей массу приятных пожеланий. «Чудесная Ты девочка. Настоящая во всем», «Браво. подписываюсь под каждым словом», «Кому не нравится пусть не смотрят», - выразили свое мнение фолловеры.
А вы как считаете, можно ли давать советы другим людям, когда этого не просят?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!