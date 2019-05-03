«Давайте без рассуждений»: Виктория Дайнеко резко ответила хейтерам в Сети

31-летня Виктория Дайнеко часто балует почти миллионную армию подписчиков фотографиями и видеороликами. Певица не стесняется быть такой, как она есть на самом деле – разной, открытой и радующейся жизни. Но у нее, как и у большинства публичных людей есть масса поклонников, но и много тех, кто по любому поводу вставляет шпильки и критикует артистку.

Виктория, судя по ее стилю ведения Instagram, человек культурный и сдержанный, но и у нее, похоже, лопнуло терпение. Девушка опубликовала большой пост, обращенный к ее хейтерам. Она прямо сказала, что может быть разной и непредсказуемой, но до тех пор, пока ей нравится собственное отражение в зеркале и устраивает все происходящее, остальные могут не переживать за ее судьбу.