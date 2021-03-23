Дава с грустью прокомментировал разрыв с Ольгой Бузовой: «Это урок для меня»

С момента расставания Давида Манукяна и Ольги Бузовой уже прошло довольно много времени, однако пара продолжает привлекать к себе внимание.

В интервью для программы «PRO Новости» на «Муз-ТВ» Дава прокомментировал их отношения.

«Раньше в 9/10 вечера я был дома и встречал любимого человека, но больше нет… Я понял, что это не оценили, и все, что было — было зря. Это урок для меня. Вывод такой: не стоит забывать про себя, надо заниматься своей карьерой. Может, сейчас скажу грубо, но кроме себя ты никому не нужен».

Он также отметил, что даже в этой истории для него есть свои плюсы:

«В последнее время появилась какая-то внутренняя энергия, которая меня толкает вперед. Сейчас хочу все силы вложить в себя. Скоро куплю себе еще одну крутую тачку! Я стал очень много экономить и просто понял, что много денег тратил».

Ольга Бузова ранее намекнула подписчикам, что уже несвободна, хотя и не назвала личность своего нового возлюбленного. Даву также заподозрили в новых отношениях.