Дава раскрыл причину операции через месяц после расставания с Ольгой Бузовой
Фото: East News
Как уточнил звезда, при помощи хирургического вмешательства он избавился от проблемы, которая давно не давала ему покоя. 28-летний блогер уточнил, что у него начался фиброз на нервной почве. «Я всегда занимался спортом, была подтянутая фигура, пресс. Но потом в какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа», — подчеркнул он.
Врачи диагностировали деформацию внутренних жировых тканей, а именно фиброз. Устранить это можно было только на хирургическом столе. Даве помог один из лучших хирургов Москвы — Тимур Хайдаров. «Спустя два месяца есть результат, который можно потихоньку показывать», — добавил рэпер.
Как пишет «СтарХит», липосакция, абдоминопластика с прорисовкой мышц пресса и другие медицинские процедуры обошлись артисту в сумму примерно в миллион рублей.
Сейчас Давид скинул 18 килограммов. Пять из них он потерял благодаря операции, шесть — незадолго до нее на проекте «Танцы со звездами», еще часть лишнего веса ушла из-за диеты. Манукян подчеркнул, что продолжает работать над собой. У него в программе интенсивные тренировки, разнообразное питание, правильный режим.
Напомним, Манукян расстался с телеведущей Ольгой Бузовой в январе 2021 года.
Фото: Instagram/@dava_m, East News
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