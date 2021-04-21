Дава раскрыл причину операции через месяц после расставания с Ольгой Бузовой

Врачи диагностировали деформацию внутренних жировых тканей, а именно фиброз. Устранить это можно было только на хирургическом столе. Даве помог один из лучших хирургов Москвы — Тимур Хайдаров. «Спустя два месяца есть результат, который можно потихоньку показывать», — добавил рэпер.

Как пишет «СтарХит», липосакция, абдоминопластика с прорисовкой мышц пресса и другие медицинские процедуры обошлись артисту в сумму примерно в миллион рублей.

Сейчас Давид скинул 18 килограммов. Пять из них он потерял благодаря операции, шесть — незадолго до нее на проекте «Танцы со звездами», еще часть лишнего веса ушла из-за диеты. Манукян подчеркнул, что продолжает работать над собой. У него в программе интенсивные тренировки, разнообразное питание, правильный режим.

Напомним, Манукян расстался с телеведущей Ольгой Бузовой в январе 2021 года.