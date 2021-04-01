Дава прокомментировал видео с директором в постели — «Не уверен, что хочу отношений»

На вручении премии «Прорыв года», которое состоялось накануне в Москве, Манукян ответил на вопросы журналистов и уточнил, что на видео его директор. Блогер посмеялся, что девушку называют и помощницей, и пиарщицей. Он неоднократно в интервью говорил, что это директор, имеющий отношение к его проектам.

«С самого начала моего пути. А что до гостиницы, так мы с командой всегда останавливаемся в одном отеле, свободно ходим в номера друг к другу. Это нормально», — добавил он. Певец отметил, что в этот момент был не один с девушкой в отеле, так как с ним работает много людей.

«Когда я вижу такие вещи, мне становится смешно: люди находят любую мелочь, которую стараются интерпретировать по-своему. Я ни с кем не встречаюсь, мое сердце свободно. Я вообще пока не уверен, что хочу отношений», — подчеркнул Дава KP.Ru.

Манукян расстался с телеведущей Ольгой Бузовой почти полгода назад. Вероятно, именно поэтому видео вызвало бурную реакцию: на Манукяна подписаны многие поклонники Бузовой.