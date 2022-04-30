Дава подтвердил слухи о новых отношениях после расставания с Бузовой

Правда, развивать дальше эту тему он не стал. Так как признался в наличии другой дамы сердца. Имя девушки осталось в секрете.

«Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. Зачем? Ты у меня вытягиваешь имена, я их скажу, потом кто-то другой будет говорить, что я хайпую. Мне это не интересно. Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях», — сказал Манукян в эфире «Нового радио».

Многие поклонники подозревают, что Дава встречается с певицей Мари Краймбрери. Однако, как заверяет Давид, к ней у него исключительно дружеские чувства.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press