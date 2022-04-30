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Дава подтвердил слухи о новых отношениях после расставания с Бузовой

Давид Манукян, он же Дава, рассказал, что его сердце занято. Долгое время после расставания с Ольгой Бузовой, которое произошло в январе прошлого года, блогер не говорил о личной жизни. Теперь же он признался, что у него появилась девушка. Правда, имя избранницы так и не назвал.
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Давид Манукян и Ольга Бузова

Фото: Дмитрий Голубович/Global Look Press

Отношения Ольги Бузовой и Давы длились больше полутора лет. Блогер даже сделал популярной певице предложение руки и сердца. Это произошло спустя три месяца после начала романа. Однако до ЗАГСа пара так и не дошла.

Блогер, к слову, не обижается на то, что его называют «бывший Бузовой». Более того, Даве это даже нравится. «Классно же. А что в этом плохого? Прекрасная девушка, что должно быть такого? Офигенная девушка!» — говорит он в шоу «НеДудь» на «Новом Радио».

Правда, развивать дальше эту тему он не стал. Так как признался в наличии другой дамы сердца. Имя девушки осталось в секрете.

«Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. Зачем? Ты у меня вытягиваешь имена, я их скажу, потом кто-то другой будет говорить, что я хайпую. Мне это не интересно. Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях», — сказал Манукян в эфире «Нового радио».

Многие поклонники подозревают, что Дава встречается с певицей Мари Краймбрери. Однако, как заверяет Давид, к ней у него исключительно дружеские чувства.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press

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