Дава подтвердил слухи о новых отношениях после расставания с Бузовой
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Фото: Дмитрий Голубович/Global Look Press
Отношения Ольги Бузовой и Давы длились больше полутора лет. Блогер даже сделал популярной певице предложение руки и сердца. Это произошло спустя три месяца после начала романа. Однако до ЗАГСа пара так и не дошла.
Блогер, к слову, не обижается на то, что его называют «бывший Бузовой». Более того, Даве это даже нравится. «Классно же. А что в этом плохого? Прекрасная девушка, что должно быть такого? Офигенная девушка!» — говорит он в шоу «НеДудь» на «Новом Радио».
Правда, развивать дальше эту тему он не стал. Так как признался в наличии другой дамы сердца. Имя девушки осталось в секрете.
«Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. Зачем? Ты у меня вытягиваешь имена, я их скажу, потом кто-то другой будет говорить, что я хайпую. Мне это не интересно. Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях», — сказал Манукян в эфире «Нового радио».
Многие поклонники подозревают, что Дава встречается с певицей Мари Краймбрери. Однако, как заверяет Давид, к ней у него исключительно дружеские чувства.
Фото и видео: соцсети, Global Look Press