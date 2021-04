Дава о любовных разочарованиях, и другие пиар-романы, в которые все поверили

Дава стал героем YouTube-шоу «Дебаты-Кандидаты» на канале «Новые люди». Манукян согласился пройти проверку на детекторе лжи. Разумеется, после недавнего громкого расставания с Бузовой вопросы ему задавали в основном о личной жизни.

Например, спросили, считает ли он себя бабником. Блогер ответил, что теперь да – судя по всему, расставания с Ольгой Бузовой так сильно его задели, что теперь он готов встречаться с разными партнершами.

Но были ли чувства между ним и Бузовой? Хотя многие поклонники в это и поверили, нельзя не признать, что именно после романа с Ольгой к Давиду пришла настоящая популярность – хотя он и ранее усердно работал, о нем заговорили именно после романа.

Такие отношения в шоу-бизнесе не редкость. Иногда партнеры могут относиться друг к другу довольно тепло, иногда ненавидят друг друга – однако настоящая цель – во внимании к себе.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду долго встречались, но так и не поженились. После их расставания поклонники строили самые разные версии разрыва, однако потом пришли к выводу, что роман был пиар-ходом.

В 2000-х вся Россия с нетерпением ждала свадьбы Димы Билана, который был на пике популярности, и модели Елены Кулецкой. Пара всех разочаровала, и разошлась. А в одном из интервью девушка призналась – хотя никакого контракта у них не было, их отношения были частью пиар-компании.

Мила Кунис и Джастин Тимберлейк вместе снимались в картине «Секс по дружбе», и вместе появлялись на публике, пока шла пиар-кампания фильма. И вместе с ней завершились и отношения пары, что весьма расстроило их поклонников.

Отношения Николая Баскова и Оксаны Федоровой прозвали даже не пиар-романом, а бизнес-романом – пара вместе вела мероприятия, а их «чувства» были так сильны, что они даже отказывались вести шоу друг без друга.

Ким Кардашьян прекрасно заработала на браке с баскетболистом Крисом Хамфрисом, еще до Канье Уэста.

Их отношения стремительно подняли рейтинги шоу Keeping Up With The Kardashians, а еще Ким получила целых 18 миллионов долларов за продажу прав на эксклюзивную съемку свадебной церемонии. Неплохой пассивный доход.

Отношения Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева стали не только очень длинными для отечественного шоу-бизнеса – пара была вместе 5 лет, но и очень яркими. О паре много говорили – пока не получили другой повод для разговоров о Лазареве. Сама же Кудрявцева успешно вышла замуж сразу после разрыва.

Виталина Цымбалюк-Романовская честно призналась «Алене, блин», что с Прохором Шаляпиным у нее был пиар-роман. Однако звезда об этом совсем не жалеет, и уверяет, что Шаляпин не только идеальный партнер для шоу – у девушки были непростые времена, а музыкант действительно ее поддержал.

Бывает и наоборот. Поклонники подозревали Егора Крида и Нюшу в глубоких чувствах, а сами музыканты интриговали поклонников. Потом Крид признался, что строить отношения им не дал отец певицы. А сама Нюша заявила, что не хотела, чтобы их заподозрили в пиаре.

«Когда мы только познакомились, он был начинающим артистом. И если бы мы куда-то пришли вместе, то ситуация была бы невыигрышной для него. Все бы говорили, что он за мой счет старается быстро добиться успеха и популярности. Я заботилась и о его репутации», – рассказывала она в беседе с «Комсомольской правдой».