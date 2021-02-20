Дава и Дарья Палей прокомментировали слухи о своем романе

Дава и Дарья Палей отличились ярким выступлением на шоу «Танцы со звездами», несмотря на болезненный разрыв Манукяна с Ольгой Бузовой.

Поддержать Даву приехал даже Филипп Киркоров, и вживую исполнил для танца пары свою песню «Немного жаль».

После разрыва Давы и Бузовой все сразу начали приписывать ему роман с партнёршей. В беседе с Teleprogramma молодые люди прокомментировали свои отношения, назвав их теплыми партнёрскими.

«Даша очень отзывчивая, чуткая. Она меня всегда поддерживает, и я ее в ответ. Стараюсь лишний раз не взваливать на нее свои внутренние проблемы, Но она все равно все видит и чувствует, и старается поддерживать, говорит: «Все получится, не переживай». Она всегда рядом. Просто улыбнулась и уже легче.

Поддержка очень важна, будь то партнерша, девушка или жена. Когда мужчину поддерживают, это очень мотивирует», — отмечает Давид.

Сейчас он особенно нуждается в поддержке.

«Надо просто идти вперед, отдавать всю свою любовь и силы в нужное русло. Вспомнить, что любить нужно еще и себя, а не только вторую половинку.

Я считаю, что в жизни все не просто так происходит. Если вас бросили, значит вам с этим человеком просто не по пути. Я верю в судьбу. Все не зря и к лучшему. Надо становиться сильнее и делать правильные выводы, а не наступать на те же самые грабли».

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