Дата свадьбы, бюджет и реакция Пелагеи: что известно о любовных планах Ивана Телегина
Расставание хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи стало весьма неприятным сюрпризом для их поклонников. У пары, которую многие считали идеальной, растет общая дочь Таисия. Но ни ее наличие, ни общественное мнение не смогли повлиять на судьбу их отношений: сейчас 29-летний нападающий сборной России строит семью с новой избранницей, 32-летней бизнес-леди и тусовщицей из Нижневартовска Марией Гончар.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @itelegin07 / Instagram
Ни Иван, ни Пелагея не раскрывают подробностей своей личной жизни. Поэтому представители прессы стараются найти другие источники - задают вопросы коллегам и знакомым знаменитостей. От этих источников они узнали, что спортсмен уже сделал возлюбленной предложение и они готовятся к свадьбе, которая, по их сведениям, состоится уже в августе.
«Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью», - цитирует «КП».
Обсуждают и сумму, которую Телегин может потратить на мероприятие - 50 миллионов рублей. Продюсер Алина Красная предположила, что аренда банкетного зала и декор могут стоить до 10 миллионов рублей. Платье невесты известного дизайнера - от 7 до 14 млн рублей. Кейтеринг на 300 человек (именно столько присутствует на свадьбах подобного масштаба) «КП» оценивает в 150 тысяч рублей.
Фото: © Alexander Kulebyakin/Globallookpress, @itelegin07/@pelageya_insta/Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram