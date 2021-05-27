Дата свадьбы, бюджет и реакция Пелагеи: что известно о любовных планах Ивана Телегина

Ни Иван, ни Пелагея не раскрывают подробностей своей личной жизни. Поэтому представители прессы стараются найти другие источники - задают вопросы коллегам и знакомым знаменитостей. От этих источников они узнали, что спортсмен уже сделал возлюбленной предложение и они готовятся к свадьбе, которая, по их сведениям, состоится уже в августе.

«Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью», - цитирует «КП».

Обсуждают и сумму, которую Телегин может потратить на мероприятие - 50 миллионов рублей. Продюсер Алина Красная предположила, что аренда банкетного зала и декор могут стоить до 10 миллионов рублей. Платье невесты известного дизайнера - от 7 до 14 млн рублей. Кейтеринг на 300 человек (именно столько присутствует на свадьбах подобного масштаба) «КП» оценивает в 150 тысяч рублей.