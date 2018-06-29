Даст фору Кейт и Меган? Невероятно худая и бледная Анджелина Джоли оделась на церковную службу как герцогиня

На днях в Лондоне прошла торжественная служба в соборе Святого Павла, на которой неожиданно появилась зарубежная гостья — Анджелина Джоли. Звезда тут же приковала к себе всеобщее внимание не только фактом своего присутствия, но и нарядом: Энджи выбрала скромное и элегантное платье цвета слоновой кости от Ralph&Russo, которое дополнила шляпкой в тон и надела туфли на шпильках.

К лифу наряда Анджелина приколола свой почетный орден, врученный ей королевой Елизаветой II четыре года назад. Самой правительницы, увы, не было на мероприятии.