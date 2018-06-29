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Даст фору Кейт и Меган? Невероятно худая и бледная Анджелина Джоли оделась на церковную службу как герцогиня

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Анджелина Джоли

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43-летняя Анджелина Джоли удивила элегантным образом, похожим на look-и Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

На днях в Лондоне прошла торжественная служба в соборе Святого Павла, на которой неожиданно появилась зарубежная гостья — Анджелина Джоли. Звезда тут же приковала к себе всеобщее внимание не только фактом своего присутствия, но и нарядом: Энджи выбрала скромное и элегантное платье цвета слоновой кости от Ralph&Russo, которое дополнила шляпкой в тон и надела туфли на шпильках.

К лифу наряда Анджелина приколола свой почетный орден, врученный ей королевой Елизаветой II четыре года назад. Самой правительницы, увы, не было на мероприятии.

Многие отметили, что несмотря на ослепительный наряд в стиле герцогинь Кембриджской и Сассекской, Джоли выглядела очень бледной и казалась еще тоньше, чем раньше. Возможно, на нее подействовал недавний конфликт с экс-супругом Брэдом Питтом в суде — актер отвоевал себе часть опеки над шестерыми детьми пары.

Фото: Stephen Lock, Andrew Parsons / Global Look Press

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