Даша Мельникова прощается с 2020 годом в фате и венке из сухих веток
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/?hl=ru
2020 год выдался сложным для всех – и заезды стремятся как можно быстрее с ним распрощаться. Большинство российских знаменитостей уже снимают новогодние телешоу, а Даша Мельникова решила попрощаться с трудным годом новой фотосессией.
Образ для нее выбран непростой – на актрисе появилась фата и венок из сухих веток.
«Это я смотрю в глаза 20му году и прощаюсь с ним) С первым днём последнего месяца этого странного года)! все будет хорошо)», – пишет Мельникова.
Поклонники поддержали актрису – с этим годом действительно лучше попрощаться как можно скорее, и отметили харизму Дарьи и мастерство фотографа:
«Гениально красивые фотографии. Мой эстет в восторге!», «Страшно красиво)», «Надеюсь, Дашунь, дай бог тебе и всем здоровья», «Ух...требовательная невеста», «А вам не жалко, как быстро пролетают года, месяца... Когда-то ещё снимались в «Папиных дочках», а уже пролетело 13 лет», «С нетерпением ждём 2021 год», «Скорей бы с ним проститься», «Красотина», «Какая красивая фотосессия», «Печальная невеста».
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
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