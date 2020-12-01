Даша Мельникова прощается с 2020 годом в фате и венке из сухих веток

2020 год выдался сложным для всех – и заезды стремятся как можно быстрее с ним распрощаться. Большинство российских знаменитостей уже снимают новогодние телешоу, а Даша Мельникова решила попрощаться с трудным годом новой фотосессией.

Образ для нее выбран непростой – на актрисе появилась фата и венок из сухих веток.

«Это я смотрю в глаза 20му году и прощаюсь с ним) С первым днём последнего месяца этого странного года)! все будет хорошо)», – пишет Мельникова.