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Дарья Жукова отдыхает в компании греческого миллиардера

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шарлотта Санто Доминго, Дарья Жукова, Ставрос Ниархос

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Несмотря на слухи о воссоединении с Романом Абрамовичем, 37-летняя Дарья Жукова проводит каникулы со Ставросом Ниархосом.

Минувшим летом Дарья Жукова и Роман Абрамович объявили о своем расставании. Пара смогла сохранить дружеские отношения, поэтому поклонники надеялись, что дружба сможет вновь перерасти в любовь. Однако близкая подруга основательницы музея современного искусства «Гараж» подогрела слухи о ее романе с молодым греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Ювелир Дженнифер Мейер опубликовала в Instagram-stories фото Жуковой и Ниархоса. «Эти двое собираются играть в теннис, а я собираюсь идти пить дальше» — шутливо подписала снимок Дженнифер.

Фото из Instagram-stories Дженнифер Мейер

Впервые о романе Дарьи Жуковой и Ставроса Ниархоса стало известно через несколько недель после ее расставания с Абрамовичем. Несмотря на то, что пара не афиширует свои отношения, очевидцы утверждают — эти двое без ума друг от друга.

Напомним, недавно в Нью-Йорке Дарья Жукова закатила «русскую народную» вечеринку по случаю своего 37-летия. Гости праздника танцевали под «Калинку» и песни приглашенной Верки Сердючки.

Фото: архивы пресс-служб, gettyimages, imago stock & people/Globallookpress, instagram

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