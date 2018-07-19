Дарья Жукова отдыхает в компании греческого миллиардера

Минувшим летом Дарья Жукова и Роман Абрамович объявили о своем расставании. Пара смогла сохранить дружеские отношения, поэтому поклонники надеялись, что дружба сможет вновь перерасти в любовь. Однако близкая подруга основательницы музея современного искусства «Гараж» подогрела слухи о ее романе с молодым греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Ювелир Дженнифер Мейер опубликовала в Instagram-stories фото Жуковой и Ниархоса. «Эти двое собираются играть в теннис, а я собираюсь идти пить дальше» — шутливо подписала снимок Дженнифер.