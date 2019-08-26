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Дарья Сагалова с семьей, Алика Смехова с сыном и другие звезды на премьере мультфильма «Королевские каникулы»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Сагалова с семьей

Фото: Пресс-служба

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» прошла премьера «Королевских каникул», анимационного фильма от продюсеров «Шрека» и создателей «Мадагаскара» и «Кота в сапогах».

Специальными гостями премьеры стали российские звезды кино и шоу-бизнеса с семьями. Мероприятие посетили Дарья Сагалова, Алика Смехова, Анастасия Стоцкая, Елена Борщева, Анастасия Меськова, Александра Ревенко и многие другие.

По сюжету, наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его сиятельство принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

Российская премьера мультфильма намечена на 5 сентября.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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