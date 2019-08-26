Дарья Сагалова с семьей, Алика Смехова с сыном и другие звезды на премьере мультфильма «Королевские каникулы»

Специальными гостями премьеры стали российские звезды кино и шоу-бизнеса с семьями. Мероприятие посетили Дарья Сагалова, Алика Смехова, Анастасия Стоцкая, Елена Борщева, Анастасия Меськова, Александра Ревенко и многие другие.
По сюжету, наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его сиятельство принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.
Российская премьера мультфильма намечена на 5 сентября.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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