Дарья Сагалова с семьей, Алика Смехова с сыном и другие звезды на премьере мультфильма «Королевские каникулы»

По сюжету, наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его сиятельство принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

Российская премьера мультфильма намечена на 5 сентября.