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Дарья Повереннова выдала дочь замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дарьи Поверенновой

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Актриса поделилась фотографиями со свадьбы дочки.

46-летняя Дарья Повереннова поделилась с поклонниками радостной новостью — ее дочь Полина Жигалкина вышла замуж за своего возлюбленного Олега Васильева. «У меня сегодня крайне важный день! Сегодня День Свадьбы моей Полины и Олега !! Невероятно, но я стала тёщей!) Следующий статус звучит тоже невероятно, но очевидно!)) Счастья вам, дорогие мои дети, на долгие, долгие годы!!!», — написала актриса под фотографией с новорожденной дочерью.

Для главного события в своей жизни Полина выбрала классическое белое платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Новая стрижка и цвет волос еще больше подчеркнули сходство невесты со знаменитой мамой.

Моя @polyaray) Спасибо @iva_heart за образ 👰)) #свадьба

Публикация от Daria Poverennova (@dpoverennova)

После официальной церемонии невеста сменила белоснежное платье на игривый наряд с многоярусной юбкой с оборками.

Торжество, оформленное в светлых тонах, прошло в загородном клубе в Подмосковье. Среди приглашенных были родные и близкие молодоженов. Стоит отметить, что отец невесты — режиссер Александр Жигалкин — приехал с нынешней супругой Светланой Антоновой и тремя младшими дочерьми.Хорошее настроение гостям вечера обеспечила кавер-группа «Давинчи и Симона».

Фото: instagram

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