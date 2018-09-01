Дарья Повереннова выдала дочь замуж

46-летняя Дарья Повереннова поделилась с поклонниками радостной новостью — ее дочь Полина Жигалкина вышла замуж за своего возлюбленного Олега Васильева. «У меня сегодня крайне важный день! Сегодня День Свадьбы моей Полины и Олега !! Невероятно, но я стала тёщей!) Следующий статус звучит тоже невероятно, но очевидно!)) Счастья вам, дорогие мои дети, на долгие, долгие годы!!!», — написала актриса под фотографией с новорожденной дочерью.
Для главного события в своей жизни Полина выбрала классическое белое платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Новая стрижка и цвет волос еще больше подчеркнули сходство невесты со знаменитой мамой.
Мои дети! Муж и жена! @oleg.png и @polyaray! Фантастический был день! Насколько красивы молодожёны, настолько красива была свадьба!!! Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации! Это был волшебный день! 💕🎩👰#олегвасильев #полинавасильева #свадьба #polegwedding @iva_heart @evensters_agency @twinbrothers.ru @davinchi_band @bloom_ministry @artvillage.club
После официальной церемонии невеста сменила белоснежное платье на игривый наряд с многоярусной юбкой с оборками.
Торжество, оформленное в светлых тонах, прошло в загородном клубе в Подмосковье. Среди приглашенных были родные и близкие молодоженов. Стоит отметить, что отец невесты — режиссер Александр Жигалкин — приехал с нынешней супругой Светланой Антоновой и тремя младшими дочерьми.Хорошее настроение гостям вечера обеспечила кавер-группа «Давинчи и Симона».
Фото: instagram