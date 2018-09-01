Дарья Повереннова выдала дочь замуж

46-летняя Дарья Повереннова поделилась с поклонниками радостной новостью — ее дочь Полина Жигалкина вышла замуж за своего возлюбленного Олега Васильева. «У меня сегодня крайне важный день! Сегодня День Свадьбы моей Полины и Олега !! Невероятно, но я стала тёщей!) Следующий статус звучит тоже невероятно, но очевидно!)) Счастья вам, дорогие мои дети, на долгие, долгие годы!!!», — написала актриса под фотографией с новорожденной дочерью.