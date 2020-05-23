Дарья Повереннова в васильковом топе восхитила Сеть стройной фигурой на провокационном фото
Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
47-летняя Дарья Повереннова восхищает многих своей стройностью и грацией. Актриса часто делится с подписчиками фото, на которых демонстрирует идеальную фигуру, и всегда получает сотни комплиментов. Новый провокационный снимок в блоге звезды театра и кино не стал исключением — Дарья позирует в бельевом топе василькового цвета на фоне окна. В подписи к снимку актриса рассказала об изменении вкусовых привычек: «Я не пью кофе от слова совсем уже почти 3 месяца. Заменила его на кружку кипятка натощак, но после бега.
И хочу сказать, что без кофе жить проще! Ещё одной зависимостью меньше. Так же я отказалась от молока: кофе пила исключительно с молоком, сыры есть перестала, кисломолочку тоже. Заметила одну вещь: мне стало легче удерживать свой вес, несмотря на мою любовь к орехам и сухофруктам. Это мой десерт. Фруктов ем крайне мало. Основу моего рациона составляет белок (мясо), овощные салаты, немного чёрного бездрожжевого хлеба».
«Васильковый цвет очень к лицу!», «Какая Вы!!!😍😍😍Красивая!!!», «ВАУ», «Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую», «Очень красивая», «Дарья, конечно, Вы — красивая женщина, но не очень ли провокационное это фото?», «Симпатичная девушка», «У вас замечательная фигура», «Ты прекрасна, спору нет», «Прекрасно выглядите», «Вау, загадочная нежность», «Не узнала, думала, Дарья Мороз», «Шикарная», «Очень очаровательна», «Ух, ты, волшебно», — комментируют подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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