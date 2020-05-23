Дарья Повереннова в васильковом топе восхитила Сеть стройной фигурой на провокационном фото

47-летняя Дарья Повереннова восхищает многих своей стройностью и грацией. Актриса часто делится с подписчиками фото, на которых демонстрирует идеальную фигуру, и всегда получает сотни комплиментов. Новый провокационный снимок в блоге звезды театра и кино не стал исключением — Дарья позирует в бельевом топе василькового цвета на фоне окна. В подписи к снимку актриса рассказала об изменении вкусовых привычек: «Я не пью кофе от слова совсем уже почти 3 месяца. Заменила его на кружку кипятка натощак, но после бега.

И хочу сказать, что без кофе жить проще! Ещё одной зависимостью меньше. Так же я отказалась от молока: кофе пила исключительно с молоком, сыры есть перестала, кисломолочку тоже. Заметила одну вещь: мне стало легче удерживать свой вес, несмотря на мою любовь к орехам и сухофруктам. Это мой десерт. Фруктов ем крайне мало. Основу моего рациона составляет белок (мясо), овощные салаты, немного чёрного бездрожжевого хлеба».